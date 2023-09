Vulnerabilidade do iPhone expõe dispositivos a ataques de spyware Pegasus

Na semana passada, pesquisadores de segurança cibernética do Citizen Lab da Universidade de Toronto descobriram uma vulnerabilidade crítica em dispositivos iPhone que estava sendo ativamente explorada para entregar o spyware Pegasus desenvolvido pelo Grupo NSO. A exploração, conhecida como BLASTPASS, permitiu que invasores comprometessem iPhones rodando a versão mais recente do iOS (16.6) sem qualquer interação da vítima.

Os pesquisadores descobriram a vulnerabilidade ao examinar o dispositivo de um indivíduo que trabalhava para uma organização da sociedade civil com sede em Washington DC. O ataque envolveu imagens maliciosas enviadas via iMessage da conta do invasor para o dispositivo da vítima usando anexos do PassKit. Embora o Citizen Lab acredite que o invasor cometeu um erro de instalação, sua descoberta os levou a divulgar suas descobertas à Apple.

A Apple respondeu rapidamente lançando patches e atribuindo dois CVEs (Vulnerabilidades e Exposições Comuns) para resolver a exploração. Eles também recomendaram que todos os usuários atualizassem seus dispositivos imediatamente. Além disso, o Modo Lockdown da Apple, que fornece proteção aprimorada ao bloquear vários tipos de conteúdo potencialmente malicioso, incluindo anexos de mensagens e chamadas Facetime não reconhecidas, foi confirmado para evitar esse ataque específico.

De acordo com Ken Westin, especialista em segurança cibernética do Panther Labs, a divulgação desta vulnerabilidade provavelmente levará a uma exploração mais generalizada, indo além do uso comercial de spyware. Ele também expressou preocupações sobre a falta de transparência da NSO em relação aos alvos das suas explorações, destacando casos em que indivíduos inocentes, incluindo jornalistas e dissidentes, foram alvo de regimes autoritários que utilizam o Pegasus.

A NSO, que tem estado sob escrutínio por alegada vigilância e abusos dos direitos humanos, recusou-se a responder às alegações sem apoiar a investigação. A descoberta e a resposta rápida da Apple sublinham a importância de apoiar as organizações da sociedade civil na luta contra as ameaças cibernéticas e o papel crucial das atualizações regulares de software na manutenção da segurança dos dispositivos.

Fontes:

– Laboratório Cidadão da Universidade de Toronto

- Reuters