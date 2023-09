O Apple Watch Ultra 2: atualizações e novos recursos

A segunda geração do Apple Watch Ultra chegou com várias atualizações notáveis. O relógio possui um processador mais rápido, o que contribui para maior duração da bateria. Além disso, o Ultra 2 possui sensores aprimorados para leituras de saúde e um novo chip U2 para rastreamento GPS mais preciso.

O inovador chip S9 alimenta o Apple Watch Ultra 2 e introduz um novo gesto chamado “toque duplo”, melhorando a experiência do usuário e a acessibilidade. Um dos recursos de destaque do relógio é uma versão do Siri no dispositivo que opera independentemente de WiFi, permitindo aos usuários utilizar comandos de voz em qualquer ambiente.

Semelhante à Série 9, que também foi revelada, o Ultra 2 demonstra o compromisso da Apple com o meio ambiente. O relógio incorpora maior conteúdo reciclado em sua caixa e é neutro em carbono. Além disso, o Ultra 2 foi projetado pensando nos entusiastas de atividades ao ar livre e é feito com peças recicladas.

Em termos de design, o Ultra 2 mantém a mesma aparência do seu antecessor, com um display avançado de 49 milímetros. A tela oferece brilho impressionante de 3,000 nits, garantindo visibilidade nítida mesmo sob luz solar direta. A Apple também introduziu o display “Modular Ultra”, que se ajusta automaticamente ao modo noturno, tornando-o adequado para uso diurno e noturno.

A duração da bateria é um destaque do Ultra 2, com o relógio capaz de até 36 horas de uso regular e incríveis 72 horas no modo de baixo consumo de energia.

O Apple Watch Ultra 2 está disponível para pré-encomenda a partir de hoje e estará à venda a partir de 22 de setembro, com preço de US$ 799.

Fontes:

- Maçã

- Mashable