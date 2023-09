Apple adota carregamento USB-C em nova linha de produtos

A Apple revelou recentemente sua mais recente linha de produtos, apresentando melhorias em seus smartwatches e telefones. Embora existam vários novos recursos impressionantes, a mudança mais significativa é a adoção do carregamento USB-C. Esta medida ocorre no momento em que os legisladores europeus determinam que todos os dispositivos tecnológicos portáteis vendidos no continente devem ter carregamento USB até ao final do próximo ano.

A adição de uma porta USB-C ao icônico iPhone é uma mudança notável para a Apple. A empresa, conhecida pela sua inovação, ficou atrás de outros rivais tecnológicos nesta área. No entanto, em vez de criar uma versão separada do dispositivo para o mercado europeu, a Apple optou por tornar a porta USB-C padrão em todos os seus smartphones em todo o mundo.

Os consumidores expressaram entusiasmo por esta mudança para a cobrança universal. Muitos apreciam a conveniência de usar o mesmo tipo de cabo de carregamento para todos os seus dispositivos. Aqueles que viajam frequentemente consideram-no particularmente benéfico, pois elimina a necessidade de transportar vários cabos.

Catherine Warren, empreendedora de meios de comunicação e tecnologia, saúda o movimento em direção à padronização, afirmando: “Do meu ponto de vista, qualquer coisa padronizada é boa. Este é um pequeno passo muito positivo em direção à compatibilidade que todos buscamos como consumidores.”

Gay Gordon-Byrne, diretor executivo do grupo de lobby do consumidor, Right to Repair Foundation, reconhece o valor do mandato da UE, mas permanece cético em relação às motivações da Apple. Ela sugere que a Apple pode tentar exagerar a importância dessa mudança, já que eles ficam felizes em fazer qualquer coisa que os faça parecer bem. No entanto, ela ainda vê a adoção do carregamento USB-C como um desenvolvimento positivo.

