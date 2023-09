Apple diz adeus ao conector Lightning com lançamento do iPhone 15

Após 11 anos, a Apple anunciou que está dando adeus ao seu conector Lightning proprietário nos principais iPhones. A empresa revelou o iPhone 15 em seu evento anual de lançamento de produto no outono, apresentando seus novos modelos que agora contarão com portas de carregamento USB-C. O abandono do conector Lightning, que foi introduzido pela primeira vez em 2012, está alinhado com uma nova lei da União Europeia adotada no ano passado que determina que todos os smartphones vendidos na UE devem incluir uma interface USB-C para carregamento até ao final de 2024.

O iPhone 15 vem em dois modelos: o iPhone 6.1 de 15 polegadas a partir de US$ 799 e o iPhone 6.7 Plus de 15 polegadas a partir de US$ 899. Ambos os modelos apresentam uma blindagem de cerâmica para maior durabilidade e uma câmera principal de 48 megapixels. Eles estão disponíveis em cinco cores: rosa, amarelo, verde, azul e preto.

Os executivos da Apple destacaram os benefícios do uso do USB-C padrão da indústria, como velocidades de transferência de dados mais altas e a conveniência de usar o mesmo cabo para carregar iPhones, iPads e MacBooks. Os mais recentes MacBooks e iPads da empresa já adotaram portas de carregamento USB-C, e até mesmo o dispositivo de streaming Apple TV 4K de terceira geração usa USB-C para carregar. Além disso, os modelos do iPhone 15 oferecerão suporte aos padrões de carregamento sem fio.

Além do iPhone 15, a Apple também lançou o Apple Watch Series 9, com preço a partir de US$ 399. Os novos recursos da Série 9 incluem uma função de “toque duplo” para controlar aplicativos, funcionalidade Siri no dispositivo, capacidade aprimorada de localização do iPhone e uma tela mais brilhante. O Apple Watch Series 9 também é o primeiro produto “neutro em carbono” da empresa.

Durante a apresentação, o CEO Tim Cook mencionou brevemente o Apple Vision Pro, o headset AR/VR da empresa, que deve ser lançado no início de 2024. Cook também enfatizou o compromisso da Apple com a sustentabilidade ambiental, com uma participação especial de Octavia Spencer como “Mãe Natureza” grelhando executivos sobre seus objetivos. O segmento de vídeo revelou o objetivo da Apple de que todos os seus produtos sejam neutros em carbono até 2030.

Fontes: Apple, legislação da União Europeia