Apple revela poderoso chip A17 Pro em evento anual

A Apple surpreendeu os entusiastas da tecnologia ao lançar seu primeiro chip “Pro”, o A17 Pro, durante seu evento anual de outono. Com um tamanho de 3 nanômetros, o A17 Pro é o silício móvel mais poderoso da Apple até hoje, com impressionantes 17 bilhões de transistores e uma CPU de seis núcleos. Este novo chip oferece melhorias significativas de desempenho em comparação com seu antecessor, o A16.

De acordo com a Apple, os dois núcleos de desempenho do A17 Pro são 10% mais rápidos que o A16, enquanto seus quatro núcleos de eficiência oferecem melhor desempenho por watt. Além disso, a GPU de 6 núcleos é 20% mais rápida do que antes e apresenta recursos gráficos avançados, como ray tracing acelerado por hardware.

Os recursos aprimorados do A17 Pro são particularmente atraentes para desenvolvedores de jogos. Durante o evento, a Apple anunciou que títulos populares como Resident Evil 4, Resident Evil Village e The Division Resurgence chegariam ao iPhone, mostrando o potencial de jogo deste poderoso chip.

Alguns podem se perguntar por que a Apple escolheu rotular este chip de A17 Pro. Surge a especulação sobre se uma versão reduzida deste chip será empregada no iPhone 16 do próximo ano. Esta decisão estratégica dá à Apple mais flexibilidade no futuro. Em vez de ter que justificar a remoção de certos recursos em um modelo mais barato, eles podem simplesmente introduzir um chip um pouco mais lento que ainda oferece uma atualização do A16.

À medida que mais detalhes emergem do evento ‘Wonderlust’ da Apple, os entusiastas da tecnologia antecipam ansiosamente as possibilidades que estão por vir com o chip A17 Pro. É evidente que a Apple está a ultrapassar os limites da inovação do silício móvel, abrindo caminho para um melhor desempenho e uma experiência de utilizador ainda mais envolvente.

