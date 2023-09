Apple lançará iPhone 15 fabricado na Índia no dia de estreia nas vendas

A Apple planeja lançar o iPhone 15, fabricado na Índia, no primeiro dia de sua estreia nas vendas globais, segundo fontes familiarizadas com o assunto. Embora a maioria das unidades do iPhone 15 ainda venha da China, esta é a primeira vez que um iPhone de última geração montado na Índia estará disponível para compra imediatamente. Esta medida destaca a crescente capacidade de produção da Índia e representa uma mudança em relação à estratégia anterior da Apple de vender principalmente dispositivos fabricados na China em todo o mundo.

A Apple tem trabalhado para preencher a lacuna entre as suas operações na Índia e as suas principais bases de produção na China. A empresa iniciou a produção do iPhone 15 na fábrica de um fornecedor no estado de Tamil Nadu no mês passado. No entanto, poderá haver pequenos atrasos na disponibilidade dos dispositivos fabricados na Índia devido a desafios logísticos imprevistos.

Espera-se que o iPhone 15 seja a atualização mais significativa da Apple em três anos, apresentando atualizações no sistema de câmeras em toda a linha e um processador aprimorado de 3 nanômetros para os modelos Pro. Esta nova linha é crucial para relançar as vendas da Apple, já que a empresa reportou uma queda nas vendas por três trimestres consecutivos.

A Índia tornou-se cada vez mais importante para a Apple como resultado dos incentivos financeiros do governo indiano para impulsionar a produção local e dos esforços da Apple para diversificar além da China em meio a disputas comerciais. O país também provou ser um mercado promissor para a Apple, com um crescimento de dois dígitos nas vendas do iPhone na Índia durante o trimestre anterior.

Além da fábrica do Foxconn Technology Group em Tamil Nadu, outros fornecedores da Apple na Índia, incluindo a Pegatron Corp. e uma fábrica da Wistron Corp. a ser adquirida em breve pelo Tata Group, também deverão montar o iPhone 15.

A Apple vê a Índia como uma oportunidade de varejo e uma base de produção significativa no longo prazo, evidenciada pela abertura de suas primeiras lojas na Índia este ano.

Fontes: Bloomberg News.