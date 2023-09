Apple lançará iPhone 15 fabricado na Índia no dia de estreia em vendas globais

está preparada para fazer uma mudança significativa em sua estratégia ao lançar o iPhone 15 fabricado na Índia no primeiro dia de vendas, marcando a primeira vez que um dispositivo montado localmente estará disponível no dia da estreia global. Embora a maioria das unidades do iPhone 15 ainda venha da China, esta mudança destaca a crescente capacidade de produção da Índia e o esforço da Apple para diversificar a sua produção fora da China.

O iPhone 15 deverá ser lançado na terça-feira, com as vendas começando nos dias ou semanas seguintes ao evento. A produção do iPhone 15 começou no mês passado em uma fábrica no sul do estado de Tamil Nadu, operada pelo fornecedor Foxconn Technology Group. Embora possam ocorrer ligeiros atrasos devido a estrangulamentos logísticos, o foco da Apple em reduzir a diferença entre as suas operações na Índia e na China é evidente.

Os incentivos do primeiro-ministro Narendra Modi para promover a produção local, combinados com a estratégia da Apple para reduzir a dependência da China em meio a tensões comerciais, tornaram a Índia um mercado importante para os esforços de diversificação da Apple. Antes do iPhone 14, apenas uma pequena fração da produção global da Apple era montada na Índia, com um atraso de seis a nove meses em comparação com a produção na China. No entanto, o atraso foi significativamente reduzido, permitindo à Apple montar 7% dos seus iPhones na Índia até ao final de março.

Prevê-se que o iPhone 15 seja uma grande atualização para o dispositivo, com melhorias no sistema de câmeras em toda a linha e os modelos Pro apresentando um processador de 3 nanômetros atualizado. Esta nova linha é crucial para a Apple rejuvenescer as vendas, já que a empresa relatou queda nas vendas por três trimestres consecutivos devido à fraca demanda dos consumidores em mercados importantes como EUA, China e Europa.

O foco da Apple na Índia vai além da produção, já que a empresa abriu suas primeiras lojas de varejo no país este ano. Com um mercado em rápido crescimento e vendas crescentes, a Índia é vista como uma oportunidade de varejo e uma importante base de produção para os gadgets da Apple no longo prazo. Outros fornecedores, como a Pegatron Corp. e uma fábrica da Wistron Corp. que será adquirida em breve pelo Grupo Tata, também deverão montar o iPhone 15 na Índia.

