O site da Apple Store fica off-line antes do lançamento do iPhone 15

O site da Apple Store ficou temporariamente offline na manhã de terça-feira, poucas horas antes do tão aguardado lançamento do iPhone 15. A página inicial exibia uma mensagem informando que o site estava passando por atualizações e pedia aos visitantes que voltassem em breve. Um logotipo animado da Apple em azul e cinza, também associado ao evento de lançamento do iPhone 15, foi exibido junto com um link funcional para a transmissão ao vivo.

O CEO da Apple, Tim Cook, deve revelar a versão mais recente do principal produto da empresa às 1h (horário do leste dos EUA) no Steve Jobs Theatre do Apple Park. Ainda não está claro se a queda do site foi resultado do grande interesse no iPhone 15 ou se a Apple está fazendo mudanças em seu mercado online.

O lançamento do iPhone 15 está previsto para 22 de setembro, com três modelos disponíveis em faixas de preços diferentes. A versão padrão custará a partir de US$ 799, enquanto a opção Pro Max custará US$ 1,099. Uma mudança notável no iPhone 15 é a adoção de uma porta de carregamento padrão USB-C, conforme exigido pela União Europeia. Esta mudança marca um afastamento da porta de carregamento Lightning proprietária da Apple.

Os rumores em torno do iPhone 15 incluem a introdução de um “Botão de Ação”, que fornecerá aos usuários acesso rápido a várias funções e configurações sem desbloquear o dispositivo ou navegar pelos aplicativos. Embora os detalhes sejam escassos, os especialistas acreditam que este botão pode diferenciar o iPhone 15 Pro dos modelos anteriores.

A Apple normalmente lança um novo produto no outono, e o iPhone 14 foi lançado em setembro do ano passado. As ações da empresa, que recentemente atingiram uma capitalização de mercado recorde de US$ 3 trilhões, sofreram uma ligeira queda durante as negociações da manhã de terça-feira.

