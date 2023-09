Apple lança iPhone 15 no evento “Wonderlust”

A Apple realizou recentemente seu evento “Wonderlust”, onde apresentou oficialmente o tão aguardado iPhone 15. O novo dispositivo, a partir de US$ 799, vem com vários recursos interessantes. Uma das adições notáveis ​​é a Dynamic Island, uma câmera primária de 48 megapixels que promete fotos e vídeos de alta qualidade.

Rumores e especulações sobre o iPhone 15 já circulavam meses antes do evento, gerando entusiasmo entre os consumidores. Com o lançamento oficial, a Apple confirmou os novos recursos e tecnologias que os usuários podem esperar da versão mais recente de seu principal dispositivo.

Além do iPhone 15, a Apple também forneceu detalhes sobre seus mais novos modelos Apple Watch, a Série 9 e Ultra 2. A Série 9 é particularmente notável por ser considerada o “primeiro produto neutro em carbono” da Apple, mostrando o compromisso da empresa para a sustentabilidade.

O ano fiscal de 2023 da Apple foi um sucesso em termos de vendas, com um total de US$ 293.79 bilhões gerados por seus produtos e serviços nos primeiros três trimestres. No entanto, esta é uma ligeira diminuição em comparação com o mesmo período do ano passado, quando a empresa faturou US$ 304.18 bilhões.

O lançamento do iPhone 15 também marca uma mudança na forma como os clientes nos Estados Unidos podem adquirir o aparelho. A Apple está caminhando para eliminar as operadoras sem fio do processo de compra, proporcionando aos clientes mais flexibilidade e controle sobre a compra do iPhone.

No geral, o evento de lançamento do iPhone 15 mostrou a dedicação da Apple à inovação e ao fornecimento de produtos de alta qualidade aos seus clientes. Com recursos e avanços interessantes, espera-se que o iPhone 15 seja uma escolha popular entre os consumidores.

