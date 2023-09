O iPhone 15 Pro e 15 Pro Max: uma grande atualização

O iPhone 15 Pro e 15 Pro Max são as últimas adições à linha da Apple e vêm com algumas atualizações importantes. Uma das mudanças mais significativas é a introdução do USB-C, substituindo a porta Lightning. Isso significa que os usuários agora podem usar cabos universais em todas as plataformas e carregar seus iPhones usando o carregador e o cabo de seus dispositivos iPad Pro, MacBook Pro ou Galaxy.

A Apple também fez várias melhorias de design na série iPhone 15 Pro. Os novos modelos apresentam bordas contornadas e os engastes mais finos já vistos em um iPhone. Apesar dessas mudanças, as dimensões gerais dos telefones foram reduzidas, mantendo os mesmos tamanhos de tela da geração anterior.

Para reduzir o peso, a Apple substituiu o aço inoxidável por titânio nas armações dos novos modelos Pro. O uso de titânio grau 5, que também é usado no Mars Rover, torna esses modelos os modelos Pro mais leves até o momento. Além disso, as armações possuem textura escovada obtida por meio de um meticuloso processo de 14 horas.

O botão mudo do iPhone 15 Pros foi transformado em um botão de ação. Pressionar e segurar o botão ativa o modo silencioso, enquanto um toque único ou duplo pode ser atribuído para realizar diversas ações, como abrir rapidamente a câmera.

A tela dos novos iPhones permanece a mesma da geração anterior, com o iPhone 15 Pro apresentando uma tela Super Retina XDR OLED de 6.1 polegadas e o iPhone 15 Pro Max apresentando uma tela de 6.7 polegadas. Os modelos Pro também vêm com taxa de atualização adaptativa de 120 Hz (ProMotion), HDR10, Dolby Vision e brilho máximo de 2,000 nits.

O sistema de câmera do iPhone 15 Pro é completamente novo, começando com uma câmera principal de 48MP com um sensor maior e estabilização de deslocamento de sensor de segunda geração. Isso permite aos usuários capturar imagens HEIF de 48 MP e aproveitar vários modos de zoom com diferentes distâncias focais.

O iPhone 15 Pro Max apresenta a primeira câmera periscópica em um iPhone, permitindo recursos de zoom de até 5x. O design óptico da câmera periscópica é único, refletindo a luz quatro vezes para o sensor dobrado.

Alimentando o iPhone 15 Pro e Pro Max está o chip A17 Pro, construído em um processo de 3 nm. O chip possui um processador de 6 núcleos, uma GPU de 6 núcleos com Ray Tracing acelerado por hardware e um mecanismo neural de 16 núcleos para recursos aprimorados de aprendizado de máquina. O chip A17 Pro também possui um Display Engine com codecs AV1 e ProRes dedicados, permitindo aos usuários capturar vídeos 4k 60fps em ProRes RAW.

O iPhone 15 Pro e 15 Pro Max estão disponíveis para encomenda, com preços a partir de US$ 999 e US$ 1,199, respectivamente. Ambos os modelos começarão a ser comercializados em 22 de setembro.

