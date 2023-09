Apresentando o iPhone 15: o smartphone mais recente da Apple

A Apple revelou oficialmente seu novo smartphone, o iPhone 15, como parte do evento Wonderlust. O iPhone 15 vem em dois modelos: o iPhone 15 e o iPhone 15 Plus, ambos com telas impressionantes de 6.1 e 6.7 polegadas, respectivamente.

Uma das mudanças mais notáveis ​​na série iPhone 15 é a adição de uma porta USB-C, permitindo velocidades de carregamento mais rápidas. Esta mudança vem em resposta a uma nova lei da União Europeia que exige que todos os smartphones, tablets e câmeras usem USB-C até 2024. O iPhone 15 estará disponível nas variantes rosa, amarelo, verde, azul e preto, apresentando um elegante parte traseira de vidro fosco.

O iPhone 15 possui vários recursos dignos de nota. Utiliza tela Super Retina XDR com tecnologia OLED, oferecendo cores vibrantes e brilho máximo de até 2000 nits. O sistema de câmeras inclui uma câmera principal de 48MP com telefoto 2x e zoom contínuo. Além disso, o iPhone 15 apresenta um “Modo Retrato Automático” que permite aos usuários capturar retratos impressionantes sem mudar manualmente para o Modo Retrato.

Alimentado pelo chip A16 Bionic, o iPhone 15 oferece desempenho aprimorado e uma bateria maior para uso prolongado. Outra mudança significativa é a introdução do Dynamic Island, um entalhe em forma de pílula que antes era exclusivo dos modelos Pro. No entanto, o display sempre ligado e o recurso ProMotion, com taxas de atualização de até 120 Hz, permanecem exclusivos dos modelos do iPhone 15 Pro.

Além do iPhone 15, a Apple também revelou o iPhone 15 Pro. O modelo Pro contará com materiais de titânio grau 5, tornando-o mais leve e com bordas menores. Ele apresentará um novo “botão de ação” que substitui o clássico interruptor silencioso de toque, oferecendo aos usuários uma gama de ações personalizáveis. O iPhone 15 Pro será equipado com o chip A17, apresentando a primeira tecnologia de 3 nanômetros e uma nova GPU com ray tracing acelerado por hardware para jogos.

Com seu impressionante sistema de câmera, desempenho aprimorado e recursos inovadores, a série iPhone 15 promete oferecer uma experiência excepcional de smartphone.

Fontes:

– Fonte do artigo: IGN

– Fonte da imagem: Unsplash