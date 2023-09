AirPods Pro 2 agora vem com estojo de carregamento USB-C

A Apple anunciou que os novos AirPods Pro 2 virão com um estojo de carregamento USB-C em vez do conector Lightning. Essa mudança está alinhada com a adoção do USB-C pela Apple como conector padrão para seus produtos, incluindo Mac, iPad e Siri Remote.

Os próprios AirPods Pro 2 não receberão nenhuma atualização de hardware, mas agora serão compatíveis com carregamento USB-C. Isso significa que os usuários podem usar convenientemente o mesmo cabo para carregar seu Mac, iPad, AirPods e a nova linha do iPhone 15. Além disso, o AirPods Pro 2 pode ser carregado diretamente no iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.

Para clientes que adquirirem novos AirPods Pro 2, o estojo de carregamento USB-C será incluído na caixa. No entanto, ao contrário das expectativas iniciais, a Apple não venderá o estojo de carregamento USB-C separadamente.

Os pedidos do novo AirPods Pro 2 com estojo de carregamento USB-C já podem ser feitos, com envios programados para começar em 22 de setembro. O preço do AirPods Pro 2 permanece em US$ 249.

No geral, esta atualização reflete o compromisso da Apple em padronizar seus produtos com o conector USB-C, permitindo maior comodidade e compatibilidade entre dispositivos.

Fontes:

– Evento da Apple