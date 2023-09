Adeus ao iPhone 13 Mini: Apple abandona seu menor telefone

By

A Apple descontinuou o iPhone 13 Mini, seguindo um destino semelhante ao de seu antecessor, o iPhone 12 Mini. O telefone menor foi removido da linha da Apple, deixando espaço para o iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 14, iPhone 13 e o iPhone SE de segunda geração (2022).

O iPhone 12 Mini, lançado em 2020, recebeu críticas mistas. Embora alguns, incluindo o autor deste artigo, fossem fãs do tamanho compacto, muitos usuários ficaram desapontados com a duração da bateria e a tela apertada. Como resultado, a Apple teve que reduzir a produção do iPhone 12 Mini em 70% em menos de um ano.

Com a descontinuação do iPhone 13 Mini, os entusiastas das telas pequenas ainda têm algumas opções. Varejistas e operadoras terceirizados como a Amazon ainda oferecem o iPhone 13 Mini para compra. Além disso, existem pequenos telefones Android decentes disponíveis, bem como o iPhone SE de segunda geração, de baixo custo, que possui uma tela de 4.7 polegadas, mas carece de alguns dos recursos avançados encontrados no modelo Mini descontinuado, como câmeras duplas, MagSafe, banda ultralarga 5G e Face ID.

Embora a Apple tenha decidido deixar de produzir telefones menores, ainda existem alternativas para quem prefere um aparelho compacto. A descontinuação do iPhone 13 Mini pode decepcionar alguns, mas ainda existem opções disponíveis no mercado para quem busca um celular menor.

Definições:

– iPhone 13 Mini: A versão menor do iPhone 13, introduzida pela Apple em sua linha de smartphones.

– iPhone SE: um modelo de iPhone econômico com tela menor, geralmente atendendo a usuários que preferem dispositivos compactos.

Fonte: Sheena Vasani, The Verge.