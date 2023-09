Nenhum novo iPad da Apple é esperado até 2024, de acordo com o analista Ming-Chi Kuo

O analista da Apple, Ming-Chi Kuo, afirmou que é improvável que a empresa lance novos modelos de iPad antes do final de 2024. Esta notícia pode decepcionar aqueles que esperavam o anúncio de um novo iPad em um futuro próximo.

Embora a Apple tenha realizado recentemente o evento Wonderlust, seu foco foi o lançamento de novos iPhones, Apple Watches e possivelmente AirPods. Especulações sugerem que uma atualização do iPad pode ocorrer em outubro, de acordo com Mark Gurman da Bloomberg. Gurman também mencionou que um iPad Air atualizado é esperado em breve, já que a última atualização para este modelo foi no início de 2022. No entanto, a atualização mais significativa para o iPad Pro, que contará com chips M3 e telas OLED, está prevista para ser lançada no próximo. ano. A atualização mais recente do iPad Pro ocorreu em outubro de 2022.

A Apple não fez nenhum comentário oficial sobre o lançamento de novos iPads.

Além do atraso no lançamento de novos iPads, Kuo relatou anteriormente que a linha de MacBooks da Apple equipados com chips M3 não estaria disponível este ano. É possível que a Apple realize um evento no início de 2024 para lançar os novos iPads e Macs juntos, mas isso é puramente especulativo.

