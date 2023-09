Apple anuncia estojo de carregamento USB-C para AirPods Pro

By

A Apple anunciou que o AirPods Pro agora virá com um estojo de carregamento USB-C, permitindo aos usuários carregar seus fones de ouvido usando o mesmo cabo do novo iPhone 15. Esta mudança segue a adoção gradual do USB-C pela Apple em sua linha de produtos, incluindo o Mac, iPad, iPhone e outros acessórios.

Anteriormente, os principais fones de ouvido da Apple usavam portas de carregamento Lightning. Com a transição para USB-C, os usuários agora podem carregar seus AirPods Pro de maneira conveniente usando o mesmo cabo que acompanha seu novo iPhone 15. Além disso, a Apple mencionou durante a apresentação que os usuários também poderão carregar seus AirPods a partir de seu iPhone.

Embora os AirPods Pro estejam em transição para USB-C, é importante observar que os AirPods normais e os fones de ouvido AirPods Max não receberão uma revisão USB-C neste momento. No entanto, rumores indicaram que ambos os produtos poderiam ser atualizados no próximo ano.

Este anúncio significa o compromisso da Apple com o conector USB-C e a sua crescente importância na indústria tecnológica. O USB-C oferece vários benefícios, incluindo velocidades de carregamento mais rápidas, taxas de transferência de dados aprimoradas e maior compatibilidade com uma ampla variedade de dispositivos.

Com o case de carregamento USB-C para AirPods Pro, a Apple atende às necessidades de seus clientes que já possuem ou planejam adquirir o novo iPhone 15. Essa integração simplifica o processo de carregamento e elimina a necessidade de cabos ou adaptadores adicionais.

Fontes:



- A beira