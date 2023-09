Próximo evento para a imprensa da Apple: o que podemos esperar?

A Apple está se preparando para seu tão aguardado evento para a imprensa, que acontecerá na sede da empresa em Cupertino, Califórnia. Embora o evento anual do iPhone normalmente se concentre em atualizações incrementais, este ano espera-se que a Apple introduza o carregamento USB-C em seus smartphones pela primeira vez. Esta mudança estaria alinhada com a recente legislação da União Europeia que exige que todos os pequenos dispositivos suportem carregamento USB-C até 2024.

A adoção do carregamento USB-C não só agilizaria o processo de carregamento em vários dispositivos e marcas, mas também reduziria o número de carregadores e cabos com os quais os consumidores precisam lidar. Os analistas acreditam que esta mudança é uma ruptura significativa no design do iPhone, mas não dramática.

Além do carregamento por USB-C, há rumores de que a linha do iPhone 15 apresenta o recurso “Dynamic Island”, substituindo o entalhe na parte superior da tela. Espera-se que os modelos mais avançados do iPhone 15 Pro e 15 Pro Max tenham novos recursos, incluindo uma lente periscópica voltada para trás para zoom óptico aprimorado e uma caixa de titânio para um dispositivo mais leve e fino. Espera-se também que esses modelos sejam equipados com o mais recente chip A17 da Apple, oferecendo processamento mais rápido e maior duração da bateria.

O evento para a imprensa também pode fornecer atualizações sobre o headset de realidade mista da Apple, o Vision Pro, com lançamento previsto para 2024. A Apple pode apresentar novos recursos e colaborações para este produto futurista.

Além disso, a Apple provavelmente apresentará seus mais recentes Apple Watches, incluindo o Apple Watch Series 9, junto com os novos iPhones. A empresa também pode apresentar seus AirPods de próxima geração com um case de carregamento compatível com USB-C. As datas de lançamento dos próximos sistemas operacionais, como o iOS 17, também podem ser anunciadas.

No entanto, não se espera que o evento apresente novos iPads ou computadores Mac, já que os analistas antecipam que esses anúncios ocorrerão em outubro. Da mesma forma, não há previsão de que a Apple lance um dispositivo dobrável para competir com as ofertas da Samsung e do Google.

Em resumo, o próximo evento de imprensa da Apple promete atualizações e mudanças emocionantes, com a introdução do carregamento USB-C em iPhones sendo um destaque significativo. Os consumidores também podem esperar novos recursos da linha do iPhone 15, bem como teasers do headset de realidade mista Vision Pro. O evento está programado para acontecer na sede da Apple e será transmitido ao vivo em seu site.

