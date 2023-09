iOS 17 apresenta novos recursos interessantes: modo de espera, correio de voz ao vivo e muito mais

iOS 17, o sistema operacional mais recente da Apple, estará disponível para download público em 18 de setembro. Durante o evento de lançamento do iPhone 15 da Apple, a empresa anunciou a chegada do iOS 17, que foi apresentado pela primeira vez na Worldwide Developers Conference (WWDC) em junho.

Os usuários do iPhone podem esperar uma série de novos recursos com o lançamento do iOS 17. O modo StandBy é uma adição notável, permitindo aos usuários transformar seus iPhones em um relógio de cabeceira quando colocados de lado. O recurso Correio de voz ao vivo traz um serviço de transcrição útil, exibindo uma transcrição ao vivo dos correios de voz à medida que são gravados. A autocorreção e a transcrição de voz também receberam melhorias, aprimorando a experiência do usuário.

Além disso, o Siri agora pode ser ativado sem a necessidade de dizer “oi” antes. Além disso, o iOS 17 apresenta um novo aplicativo Journal, que oferece aos usuários a capacidade de criar adesivos personalizáveis ​​e configurar pôsteres de contato. O recurso NameDrop permite fácil compartilhamento de informações de contato via AirDrop, reunindo dois dispositivos iPhone.

Para usuários de iPad, a versão completa do iPadOS 17 também será lançada em 18 de setembro. Esta atualização aprimora a interação do widget e permite que os usuários personalizem suas telas de bloqueio. Os modelos de iPad compatíveis incluem o iPad de 6ª geração, o iPad mini de 5ª geração, o iPad Air de 3ª geração e os modelos iPad Pro de 2 polegadas de 12.9ª geração ou posterior.

No entanto, é importante observar que nem todos os recursos do iOS 17 podem estar disponíveis em todos os países ou regiões. A Apple aconselha os usuários a verificar seu site para obter informações específicas sobre a disponibilidade de recursos.

Concluindo, o iOS 17 apresenta novos recursos interessantes para usuários do iPhone, como modo StandBy, correio de voz ao vivo e funcionalidade Siri aprimorada. O lançamento do iPadOS 17 também traz melhorias nas experiências do usuário do iPad. Os entusiastas da Apple poderão explorar esses novos recursos e atualizações quando os sistemas operacionais estiverem disponíveis para download.

