Apple anuncia iPhone 15 e Apple Watch no evento anual de lançamento

A Apple realizou seu evento anual de lançamento do iPhone no Apple Park em Cupertino, Califórnia, revelando os tão aguardados iPhone 15 e iPhone 15 Plus. O evento também apresentou o novíssimo Apple Watch, feito com 95% de titânio.

Uma mudança notável na linha de produtos da Apple é o abandono do couro como material. A empresa apresentou diversas novas faixas e cores à base de fibra e plástico, demonstrando seu compromisso com o uso de materiais reciclados. Esta mudança marca um afastamento do lançamento original do Apple Watch em 2014, que enfatizava a moda e acabamentos luxuosos como couro.

O iPhone 15 e o iPhone 15 Plus agora apresentam Dynamic Island, um recurso introduzido no iPhone 14 Plus anterior. Esta tecnologia de exibição dinâmica está disponível nos modelos superiores e inferiores do iPhone 15.

O iPhone 15 foi apresentado em um vídeo de prévia, apresentando suas novas cores: rosa suave, amarelo, verde, azul e preto. Tim Cook, CEO da Apple, apresentou a mais recente adição à linha do iPhone.

Em termos de preço, o Apple Watch Ultra 2 custará US$ 799, o Series 9 custará US$ 399 e o SE de segunda geração custará US$ 249.

A Apple também está revolucionando suas pulseiras para o Apple Watch. Com foco na sustentabilidade ambiental, a empresa lançou novas pulseiras de tecido fino 100% isentas de couro. A Apple colaborou com a marca de luxo Hermès em quatro novas bandas e anunciou uma colaboração com a marca de roupas esportivas Nike.

O destaque do novo Apple Watch Ultra 2 é o chip S9, que permite localização precisa por meio de uma arquitetura de banda ultralarga de segunda geração. Possui uma nova tela com capacidade de 3,000 nits, 72 horas de duração da bateria e 95% de titânio reciclado.

As iniciativas ambientais da Apple também foram destacadas durante o evento. A ex-administradora da Agência de Proteção Ambiental e executiva da Apple, Lisa Jackson, discutiu o compromisso da empresa com a energia limpa e a redução de emissões em sua cadeia de fornecimento.

Em um vídeo sobre as iniciativas ambientais da Apple, a atriz Octavia Spencer fez uma aparição especial como “Mãe Natureza”, ao lado de Tim Cook e Lisa Jackson.

O foco da Apple na inteligência artificial ficou evidente com a introdução do “motor neural”, um acelerador de IA incorporado em seus chips. Esta tecnologia aprimora os recursos de aprendizado de máquina enquanto otimiza o consumo de energia, diferenciando a Apple de concorrentes como OpenAI e Google.

Também foram anunciados novos recursos para o Apple Watch, incluindo Double Tap, que permite aos usuários interagir com o dispositivo usando o dedo indicador e o polegar sem tocar na tela. O recurso “Find My iPhone” do Watch também foi aprimorado para fornecer informações de localização mais precisas.

No geral, o evento anual de lançamento da Apple apresentou as suas mais recentes inovações em smartphones e smartwatches, demonstrando o compromisso da empresa com a sustentabilidade, a IA e a experiência do utilizador.

Fontes:

– CNBC: [Título do artigo] (URL)

– Apple Inc.: [Título do artigo] (URL)