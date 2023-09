Apple e AAA fazem parceria para levar assistência rodoviária via satélite para iPhones

A Apple anunciou uma nova parceria com a AAA para trazer Assistência Rodoviária via satélite para o iPhone 15 e iPhone 14. Este recurso expande o SOS de Emergência via satélite existente, que foi introduzido com o iPhone 14. Com este novo serviço, os usuários do iPhone podem agora recebem ajuda para problemas com o carro, como pneu furado ou falta de gasolina quando estão fora do alcance do celular.

Ao ativar um novo iPhone 14 ou iPhone 15, os usuários receberão dois anos de acesso gratuito ao SOS de Emergência e Assistência Rodoviária. Os serviços fornecidos por meio deste recurso são cobertos pelos termos de associação da AAA para membros da AAA ou estão disponíveis mediante pagamento conforme o uso para não-membros.

Para acessar o serviço de Assistência Rodoviária, os usuários podem simplesmente enviar uma mensagem de texto para AAA pedindo ajuda em situações de emergência, como ficar trancado do lado de fora do carro ou ficar sem combustível. Este recurso utiliza a opção Texto de emergência via satélite da Apple quando não há cobertura de celular ou Wi-Fi disponível.

Quando um usuário entra em contato com a AAA para obter assistência, um breve questionário aparecerá na tela para coletar detalhes essenciais. Esses dados podem então ser transmitidos via satélite para a AAA, que enviará uma mensagem direta ao usuário e despachará assistência para sua localização. No entanto, é importante observar que esse recurso de satélite requer uma linha de visão desimpedida para o céu, portanto, pode não funcionar em áreas densamente arborizadas ou outros locais com visibilidade obstruída.

Embora a Apple não tenha anunciado o custo do SOS de emergência após os dois anos iniciais, é uma adição bem-vinda para usuários do iPhone que podem precisar de assistência em áreas remotas ou situações onde os métodos tradicionais de comunicação não estão disponíveis.

