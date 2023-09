Próximo iPhone 15 da Apple: o que esperar

A Apple está se preparando para revelar seu tão aguardado iPhone 15 durante sua vitrine anual de produtos. A gigante tecnológica registou uma ligeira queda nas vendas, com três trimestres consecutivos de queda nos números, sinalizando outra possível recessão no trimestre atual. Isto resultou numa queda no preço das ações da Apple e na interrupção do crescimento do seu valor de mercado.

Semelhante às iterações anteriores, não se espera que o iPhone 15 apresente avanços tecnológicos inovadores. Em vez disso, provavelmente oferecerá melhorias incrementais em seus chips, bateria e câmeras. No entanto, uma mudança notável é a adoção do padrão de cabo USB-C, que a Apple provavelmente introduzirá para carregamento.

Esta mudança para USB-C é impulsionada principalmente por um mandato dos reguladores europeus que exige a eliminação progressiva dos cabos das portas Lightning até 2024. Especula-se se a Apple irá implementar esta mudança globalmente ou limitá-la ao mercado europeu. Felizmente, muitos consumidores já possuem cabos USB-C devido ao seu amplo uso em vários dispositivos, tornando a transição relativamente conveniente. Os cabos USB-C também oferecem velocidades de carregamento e transferência de dados mais rápidas em comparação com os cabos Lightning, o que pode ser visto como positivo para os consumidores.

Além disso, os modelos do iPhone 15 podem apresentar um redesenho, com um recorte que muda de forma na tela conhecido como “Ilha Dinâmica”. Este elemento de design foi introduzido pela primeira vez nos dispositivos Pro e Pro Max do ano passado. Também há rumores de que as versões Pro e Pro Max incorporam uma lente telefoto estilo periscópio com zoom ótico 6x, proporcionando uma experiência de câmera aprimorada para fotografia de longa distância.

Com essas atualizações, os analistas prevêem um potencial aumento nos preços dos modelos Pro e Pro Max. Isto ocorre numa altura em que a inflação pós-pandemia já está a impactar os orçamentos familiares, testando a vontade dos consumidores de pagar por dispositivos premium.

Além dos novos iPhones, a Apple também deverá revelar seus mais recentes smartwatches e o próximo sistema operacional iOS 17. O iOS 17 apresentará recursos como transcrições em tempo real de chamadas não atendidas, permitindo que os usuários decidam se desejam atender a chamada antes que o correio de voz seja gravado.

No geral, o lançamento do iPhone 15 da Apple é altamente aguardado, mesmo com a ausência de grandes avanços tecnológicos. Espera-se que a adoção de cabos USB-C, melhorias nas câmeras e atualizações de software atraiam os consumidores e impulsionem as vendas.

Fontes:

– Artigo fonte: [Adicionar nome da fonte e URL]

– Definição USB-C: [Adicionar nome e definição da fonte]

– Definição da porta Lightning: [Adicionar nome e definição da fonte]