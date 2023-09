Como assistir ao evento principal da Apple em setembro

Os entusiastas da tecnologia em todo o mundo aguardam ansiosamente o próximo evento principal da Apple em setembro. Felizmente, você pode participar da emoção transmitindo o evento ao vivo online. Aqui está um guia sobre como assistir ao evento tão aguardado:

1. Visite o site oficial da Apple: Comece navegando até o site oficial da Apple. Na seção “eventos da Apple”, você encontrará uma transmissão ao vivo do evento. Basta clicar no link para acessar a transmissão e aproveitar o evento principal em tempo real.

2. Verifique o canal da Apple no YouTube: A Apple também transmitirá o evento ao vivo em seu canal no YouTube. Se preferir assistir pelo YouTube, acesse o canal e não deixe de ativar as notificações para não perder nenhuma atualização.

3. Use o aplicativo Apple TV: Se você tiver um Apple TV, poderá acessar a transmissão ao vivo por meio do aplicativo Apple TV. Abra o aplicativo e procure a transmissão ao vivo do evento. Isso permitirá que você assista ao evento principal no conforto da sua sala em uma tela maior.

Seguindo estas etapas simples, você pode assistir ao evento principal da Apple em setembro, onde quer que esteja. Mantenha-se atualizado com os anúncios de produtos mais recentes, avanços tecnológicos e notícias interessantes da Apple.

Definições:

– Keynote Event: Uma apresentação ou anúncio da Apple que apresenta novos produtos, atualizações de software e tecnologia inovadora.

– Transmissão ao vivo: transmissão de um evento em tempo real pela internet, permitindo que os telespectadores acompanhem o evento no momento em que ele acontece.

Fontes:

– Site Oficial da Apple

– Canal da Apple no YouTube

– Aplicativo Apple TV