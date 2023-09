Apple anuncia iPhone 15, Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2

O tão aguardado evento do iPhone 15 da Apple finalmente chegou, com a revelação do novíssimo Apple iPhone 15. Há rumores de que estará disponível em quatro modelos diferentes, o iPhone 15 apresenta um novo design para os modelos mais baratos e uma mudança significativa na porta de carregamento , o primeiro para iPhones em mais de uma década.

Mas esse não é o único anúncio da Apple hoje. Junto com os novos iPhones, a Apple também revelou o Apple Watch Series 9 e o Apple Watch Ultra 2. O Apple Watch Series 9 conta com o processador S9, que é 30% mais rápido que seu antecessor, oferecendo melhor desempenho para tarefas cotidianas e interações com Siri. . Ele também apresenta o recurso Double Tap, permitindo aos usuários interagir com seu Apple Watch de forma mais conveniente.

Em termos de sustentabilidade, a Apple fez avanços significativos. O Apple Watch Series 9 incorpora tantos materiais reciclados quanto possível, incluindo o uso de cobalto reciclado pela primeira vez. A pulseira esportiva também é feita com materiais reciclados. Além disso, a Apple comprometeu-se a abastecer toda a produção do Apple Watch com eletricidade renovável e investiu em eletricidade verde para compensar as emissões esperadas provenientes do carregamento do utilizador.

A Apple também aproveitou a oportunidade para destacar o seu compromisso com a sustentabilidade através da iniciativa Apple 2030. O edifício principal da empresa é totalmente neutro em carbono e funciona com eletricidade renovável. Mais de 100 fornecedores concordaram em usar eletricidade renovável e a Apple iniciou esforços de conservação, como o plantio de florestas e a reconstrução de manguezais. Até 2030, a Apple pretende alcançar um impacto climático líquido zero para todos os seus produtos.

O Apple Watch Ultra 2, uma atualização do modelo do ano passado, possui o novo recurso Double Tap e recursos Siri aprimorados. Possui uma tela impressionante com brilho máximo de 3000 nits. O Ultra 2 também enfatiza novos recursos para ciclismo e corrida, além de ser adequado para mergulhadores e exploradores. Tal como a Série 9, é feito de materiais reciclados e é um produto totalmente neutro em carbono.

O iPhone 15 rouba a cena com suas impressionantes cores pastéis e uma mudança proeminente no design frontal. Como sempre, a Apple combinou inovação com estética para oferecer um dispositivo de tirar o fôlego.

