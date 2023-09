Apple espera revelar nova linha de iPhone com carregador USB-C

A Apple deve anunciar hoje sua nova linha de iPhone, que deverá apresentar uma mudança de portas de carregador Lightning para USB-C. Esta medida surge após uma disputa com a União Europeia (UE), que determinou que todos os pequenos dispositivos, incluindo telefones, sejam compatíveis com cabos de carregamento USB-C até ao final do próximo ano. A UE argumenta que esta mudança reduzirá o desperdício e poupará dinheiro aos consumidores.

A Apple afirmou anteriormente que seu cabo Lightning é mais seguro do que os carregadores USB-C, que já são usados ​​por empresas rivais como a Samsung. No entanto, a empresa está agora a cumprir os requisitos da UE. Espera-se que os novos modelos de iPhone sejam revelados no evento Wonderlust da Apple, que normalmente é a época do ano em que novos iPhones são lançados.

Este anúncio surge num momento em que a Apple enfrenta uma queda nas vendas do iPhone devido aos preços mais elevados. Os clientes estão optando por adiar a atualização para modelos mais novos. Além disso, a empresa está lidando com tensões diplomáticas entre os Estados Unidos e a China. Os relatórios sugerem que o governo chinês está proibindo os funcionários públicos de usar telefones Apple.

Os analistas prevêem que a mudança para USB-C será o foco principal do anúncio da Apple. Yory Wurmser, analista principal da Insider Intelligence, acredita que o evento de hoje também contará com novos modelos Apple Watch e AirPod, mas o iPhone 15 será o lançamento mais significativo para a empresa. Os decisores políticos da UE acreditam que a introdução de um carregador comum simplificará a vida dos europeus e eliminará a necessidade de carregadores obsoletos, resultando numa poupança de custos de 250 milhões de euros por ano para os consumidores.

Embora alguns consumidores possam estar preocupados com a mudança dos cabos, analistas como Avi Greengart, da Techsponential, prevêem que dentro de uma geração, os consumidores aceitarão e se adaptarão ao novo padrão. Também se espera que a Apple aumente os preços de seus modelos Pro, juntamente com melhorias nas câmeras e chips do iPhone.

A recente queda nas vendas do iPhone, que representou quase metade das receitas totais da Apple, suscitou preocupações. As restrições do governo chinês aos iPhones em repartições governamentais e entidades apoiadas pelo Estado também impactaram as ações da Apple e o sentimento do mercado. No entanto, analistas como Dan Ives, da Wedbush, acreditam que a Apple ganhou uma participação de mercado significativa na China e prevêem que qualquer proibição potencial afetaria apenas uma pequena fração das vendas projetadas do iPhone no país.

Fontes:

- AFP

Definições:

– Portas do carregador relâmpago: as portas de carregamento proprietárias usadas pelos dispositivos Apple.

– USB-C: Uma porta de carregamento universal que está se tornando o padrão da indústria para muitos dispositivos eletrônicos.

– União Europeia (UE): Uma união política e económica de 27 países membros localizados na Europa.

– Cabos de carregamento USB-C: Os cabos USB-C, também conhecidos como USB Tipo-C, são cabos reversíveis capazes de transmitir energia e dados.