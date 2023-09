Apple anunciará novos modelos de iPhone e muito mais no evento principal

A Apple está se preparando para revelar sua mais recente linha de modelos de iPhone durante seu tão aguardado evento de abertura, intitulado “Wonderlust”. O evento está agendado para terça-feira às 10h PT e será transmitido ao vivo para públicos de todo o mundo. Juntamente com os novos iPhones, a Apple também pode lançar um novo Apple Watch e fornecer atualizações sobre o próximo headset Vision Pro VR.

Rumores sugerem que a Apple apresentará quatro modelos de iPhone de próxima geração: o iPhone 15, o iPhone 15 Plus, o iPhone 15 Pro e o iPhone 15 Pro Max. Notavelmente, espera-se que os modelos “Pro” apresentem uma mudança de armações de aço inoxidável para armações de titânio mais leves e potencialmente mais finas. Embora haja especulações sobre como será a aparência, os detalhes serão mantidos em segredo até a conferência.

Uma mudança significativa que a Apple provavelmente anunciará é a mudança de sua porta Lightning proprietária para a porta USB-C mais amplamente adotada. Esta mudança é impulsionada pelas regulamentações da UE e pode ter implicações na forma como os futuros compradores de iPhone interagem com os seus dispositivos. Resta saber como a Apple apresentará e justificará esta mudança aos seus clientes.

Além da revelação do iPhone, a Apple pode aproveitar a oportunidade para revelar uma nova iteração do Apple Watch. A empresa tem um histórico de atualizar seu popular dispositivo vestível anualmente, embora os detalhes sobre o novo Apple Watch ainda sejam escassos.

Além disso, a Apple pode abordar brevemente o Vision Pro, seu tão aguardado fone de ouvido de realidade virtual. Com o evento do iPhone atraindo uma atenção significativa, não seria surpreendente se a Apple fornecesse atualizações sobre o progresso do Vision Pro antes de seu lançamento esperado no próximo ano.

Para assistir à transmissão ao vivo do evento principal, os espectadores podem acessá-la diretamente no site oficial da Apple ou pelo YouTube. O evento estará disponível na transmissão ao vivo do YouTube, e o aplicativo Apple TV apresentará o evento ao vivo e também os anteriores para quem preferir usar o Apple TV.

Com o lançamento iminente de novos modelos de iPhone, possíveis atualizações para o Apple Watch e insights sobre o desenvolvimento do headset Vision Pro VR, o evento principal da Apple promete uma vitrine emocionante das mais recentes inovações e ofertas da empresa.

