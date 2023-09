Série iPhone 15: preço, atualizações e rumores

A Apple está preparada para revelar sua linha de iPhone 15 no evento “Wonderlust” hoje, e vários vazamentos e rumores surgiram sobre os preços dos modelos do iPhone 15 Pro. Segundo estas fontes, os modelos iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max terão um aumento significativo de preços em comparação com os modelos do ano passado. Espera-se que o iPhone 15 Pro Max tenha o maior aumento de preço.

Rumores sugerem que os modelos vanilla iPhone 15 e iPhone 15 Plus serão lançados com o mesmo preço de seus antecessores, mas alguns relatórios indicam que pode haver um aumento marginal de preço. Por outro lado, há rumores de que o iPhone 15 Pro Max receberá o maior aumento de preço junto com a maior atualização, que inclui uma lente de câmera estilo periscópio e um chassi de titânio.

Novas informações da Macrumors sugerem que não haverá aumento de preço para os modelos não profissionais do iPhone 15. Espera-se que o modelo básico do iPhone 15 comece em US$ 799, o mesmo preço do iPhone 14 do ano passado. Na Índia, o preço do modelo básico foi fixado em Rs 79,900 e provavelmente permanecerá o mesmo este ano.

Diz-se que os modelos do iPhone 15 Pro apresentam atualizações de design, como engastes mais finos e curvos, bem como uma nova moldura de titânio para substituir o chassi de aço inoxidável. Há rumores de um botão “mudo” redesenhado que poderia servir como um botão de ação semelhante ao Apple Watch Ultra. Essa mudança pode substituir o botão de alternância lateral visto nas gerações anteriores de iPhones.

Espera-se que o iPhone 15 Pro tenha um aumento de preço de US$ 100, começando em US$ 1099 nos EUA. Isso poderia levar a um aumento de preços de pelo menos Rs 10,000 na Índia. Há rumores de que o iPhone 15 Pro Max superpremium terá o maior aumento de preço, com um preço inicial possível de US$ 1299 nos EUA.

