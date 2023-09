Nova linha do iPhone 15 revelada pela Apple com redução de preços para usuários irlandeses

A Apple revelou oficialmente sua mais recente linha de iPhones e relógios inteligentes, com o anúncio da linha iPhone 15 e do Apple Watch Series 9. Embora a gigante da tecnologia tenha aumentado os preços de seus iPhones nos EUA, os usuários irlandeses receberão um desconto. O iPhone 15 Pro custa a partir de 1,239 euros, uma redução de 100 euros no preço do modelo do ano passado. O iPhone 15 terá um preço inicial de 979 euros, em comparação com os 1,029 euros de um ano atrás. O iPhone 15 Plus também teve o seu preço reduzido de 1,129€ para 1,179€.

A Apple pretende melhorar a experiência geral do utilizador com os seus novos dispositivos, apesar dos desafios colocados pela actual crise do custo de vida. Os novos iPhones prometem melhor qualidade de chamadas, fotografia e a adoção de uma porta de carregamento USB padrão. Os modelos do iPhone 15 Pro contarão com um botão de ação personalizável, enquanto o iPhone 15 Pro terá um design de titânio mais durável e um sistema de câmera mais poderoso.

A linha iPhone 15 será equipada com o chip A16, enquanto os modelos Pro terão o chip A17 atualizado. O iPhone 15 também adotou a conexão USB C para carregamento e transferência de dados, cumprindo o prazo da UE para padronizar o carregamento até 2024. Além disso, a Apple expandiu as capacidades de satélite de emergência do iPhone, adicionando Assistência Rodoviária via satélite.

A Apple também lançou o Apple Watch Series 9, que possui função de controle por gestos, processamento de solicitações Siri no próprio relógio e integração aprimorada com o HomePod. A empresa continua a priorizar a sustentabilidade, com esforços para eliminar o plástico das embalagens, utilizar materiais 100% reciclados e contar com fontes de energia limpas e renováveis.

Fontes:

– Analista PP Foresight Paolo Pascatore

– Anúncio oficial da Apple

Definições:

– USB C: Uma conexão de barramento serial universal comumente usada para carregamento e transferência de dados em dispositivos eletrônicos.

– Chips A16 e A17: Refere-se aos processadores usados ​​nos dispositivos Apple, sendo o A17 a versão mais nova e poderosa.

– Capacidades de emergência por satélite: A capacidade de um dispositivo se conectar a uma rede de satélite para comunicação e assistência em situações de emergência.