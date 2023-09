Chips da Apple fabricados nos EUA, mas a embalagem ainda é feita em Taiwan

De acordo com o The Information, os chips da Apple, fabricados pela Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), serão fabricados na nova fábrica em Phoenix, Arizona, conforme anunciado pelo CEO da Apple, Tim Cook. No entanto, esses chips terão que ser enviados de volta a Taiwan para montagem porque a fábrica no Arizona não possui as instalações necessárias para embalar os chips mais avançados.

A embalagem é o estágio final da fabricação do chip, onde os componentes são montados dentro de uma caixa para aumentar a velocidade e a eficiência energética. Embora os chips para iPads e Macs possam ser embalados fora de Taiwan, os chips do iPhone precisam ser montados no país. Este método de embalagem é usado pela Apple desde 2016.

Além da Apple, a TSMC também tem outros clientes como NVIDIA, AMD e Tesla, cujos modelos de chips, incluindo o H100 da NVIDIA, também terão que ser enviados de volta a Taiwan para embalagem. A embalagem avançada usada no iPhone também será usada pelo Google em seus futuros telefones Pixel.

O governo dos EUA, através da Lei CHIPS, reservou fundos substanciais para incentivar a produção de chips nos EUA e reduzir a dependência de fornecedores estrangeiros. Esta medida visa impulsionar a indústria de semicondutores dos EUA em meio às tensões com a China por causa de Taiwan.

Embora o governo tenha estabelecido um programa nacional de fabricação avançada de embalagens para trazer embalagens de chips para os EUA, ele está recebendo significativamente menos financiamento em comparação com a fabricação de chips. O Instituto de Circuitos Impressos afirmou que isso indica falta de priorização de embalagens. A TSMC não tem planos de construir instalações de embalagem nos EUA devido aos altos custos envolvidos e provavelmente oferecerá qualquer método de embalagem futuro em Taiwan.

