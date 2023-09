Apple apresenta o iPhone 15 com porta USB-C e sistema de câmera aprimorado

A Apple acaba de lançar seus mais recentes smartphones, o iPhone 15 e o iPhone 15 Plus, e o destaque é a inclusão de uma porta USB-C. Isso marca um afastamento do conector Lightning proprietário da Apple, à medida que a empresa muda para cumprir as próximas regulamentações da União Europeia. O iPhone 15 custa a partir de US$ 799 para o modelo de 128 GB, enquanto o iPhone 15 Plus custa a partir de US$ 899 para a mesma capacidade de armazenamento.

Embora o design dos iPhones deste ano se assemelhe muito ao do iPhone 14, há melhorias notáveis. Todos os modelos agora apresentam o Dynamic Island, um recorte em formato de pílula introduzido no iPhone 14 Pro e Pro Max. Ele oferece uma nova maneira de visualizar notificações e interagir com aplicativos. Além disso, o iPhone 15 possui uma tela OLED Super Retina capaz de exibir conteúdo Dolby Vision com brilho de 1,600 nits. O brilho máximo desta tela atinge 2,000 nits sob luz solar, o dobro do seu antecessor.

A atualização mais significativa do iPhone 15 é o sistema de câmeras. O sensor principal da câmera foi atualizado para 48 megapixels dos 12 megapixels anteriores encontrados no iPhone 14. O telefone também possui uma lente telefoto de 12 megapixels e melhorias no modo retrato. Os usuários não precisam mais alternar manualmente para o modo retrato e há melhorias no modo noturno, Live Photos e modo de ação.

Dentro do iPhone 15, a Apple atualizou o chipset para o A16, o mesmo processador usado nos modelos do iPhone 14 Pro do ano passado. A empresa promete bateria que dura o dia todo, graças a uma bateria maior. O iPhone 15 também inclui um chip de banda ultralarga de segunda geração para melhor conectividade e localização precisa no Find My.

Junto com o iPhone 15, a Apple está lançando o novo Apple Watch Series 9, que apresenta um chip atualizado com desempenho de GPU aprimorado e um chip de banda ultralarga de segunda geração. O relógio também apresenta um recurso de “toque duplo” e muito mais.

