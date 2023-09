Apple anuncia data de lançamento para iOS 17

A Apple finalmente revelou a data de lançamento do iOS 17 durante seu evento recente. A versão mais recente do software estará disponível para atualização gratuita na segunda-feira, 18 de setembro. Este anúncio ocorre após muita expectativa dos usuários da Apple desde que o software foi anunciado pela primeira vez no evento WWDC em junho. Espera-se que o iOS 17 transforme completamente a experiência do iPhone.

Antes do lançamento oficial, uma versão beta do iOS 17 foi disponibilizada aos testadores. No entanto, a versão completa agora estará acessível a todos. Existem vários recursos interessantes que chamaram a atenção dos usuários. Um desses recursos é uma atualização para FaceTime, permitindo aos usuários deixar mensagens de voz com vídeo. Além disso, uma ferramenta chamada NameDrop permitirá aos usuários compartilhar facilmente informações de contato simplesmente mantendo seus telefones próximos. Para quem gosta de organização, também foi apresentado um novo aplicativo de diário.

Uma melhoria significativa que despertou o interesse de muitos é a promessa de um recurso aprimorado de autocorreção. Diz-se que essa correção automática atualizada aprende com as preferências do usuário, eliminando a frustração de substituições não intencionais de palavras.

Na data de lançamento, 18 de setembro, o iOS 17 poderá ser acessado atualizando o software. Isso permitirá que os usuários aproveitem todos os recursos novos e aprimorados que foram introduzidos. A Apple continua a fornecer avanços que melhoram a experiência do usuário para seus clientes.

Fontes:

– Anúncio de evento da Apple