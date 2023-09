Amanda Holden surpreende com minivestido de couro

By

Amanda Holden, a personalidade da televisão britânica de 52 anos, recentemente chamou a atenção com um minivestido de couro preto, provando que a idade é apenas um número quando se trata de moda. Apesar de sua aparência deslumbrante, ela revelou que ainda toma um Aperol Spritz por dia, mesmo quando tenta se desintoxicar.

A escolha da roupa de Holden mostrou sua confiança e estilo moderno. O minivestido de couro preto acentuava sua figura, permitindo-lhe exalar elegância e ousadia simultaneamente. Sua escolha de traje elevou as temperaturas e recebeu elogios de fãs e críticos de moda.

Além de seu senso de moda impecável, Holden também falou sobre seus hábitos de consumo. Apesar de estar consciente de sua saúde e de manter um estilo de vida equilibrado, ela admitiu desfrutar de um Aperol Spritz por dia. Esta revelação foi uma surpresa para muitos, pois contradizia a sua tentativa de desintoxicação.

Embora consumir uma bebida alcoólica diariamente possa parecer contraproducente para uma desintoxicação, é essencial observar que a moderação é fundamental. Aperol Spritz, um coquetel popular feito com Aperol, Prosecco e água com gás, pode ser apreciado com moderação, sem prejudicar os objetivos de saúde.

A confiança, o estilo pessoal e a honestidade de Holden sobre suas escolhas de estilo de vida são uma inspiração para muitos. Ao manter um equilíbrio entre indulgência e moderação, ela incentiva os outros a priorizar o seu bem-estar e, ao mesmo tempo, desfrutar das coisas que amam.

Fontes:

– Artigo fonte de Sarah Packer e Geraint Llewellyn para Mailonline (sem URLs)