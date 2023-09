Picross e Games encontram nova vida no Nintendo Switch

Todos os nove jogos da série Picross e, originalmente lançados no 3DS, estão finalmente chegando ao Nintendo Switch. Os jogos estavam indisponíveis para compra desde março, quando o 3DS eShop foi fechado. No entanto, o desenvolvedor Júpiter anunciou agora que o primeiro jogo da série, Picross S+, será lançado no Switch no próximo ano.

Picross S+ estará disponível por £3.99 (ou €5/$5 para leitores em outras regiões), enquanto os restantes jogos Picross e serão oferecidos como pacotes de conteúdo adicionais pelo mesmo preço.

A série Picross e foi lançada inicialmente entre 2011 e 2018. Porém, o último jogo da série, Picross e9, só foi lançado no Japão, deixando os fãs de fora do Japão ansiosos para finalmente ter acesso ao jogo.

Esta mudança para trazer os jogos Picross e para o Nintendo Switch pode parecer um pouco complicada, mas garante que esses jogos amados não caiam na obscuridade. A Video Game History Foundation estimou que impressionantes 87% dos jogos lançados antes de 2010 estão indisponíveis. Com isto em mente, fica claro que preservar estes jogos e torná-los acessíveis a um novo público é crucial para a sua longevidade na história dos jogos.

Picross S+ marca um renascimento emocionante da série Picross e e oferece aos fãs a oportunidade de desfrutar mais uma vez dessas aventuras cheias de quebra-cabeças. Com a promessa de pacotes de conteúdo adicionais por vir, o futuro parece brilhante para os fãs desta popular franquia.

Fontes:

–Nintendo Vida