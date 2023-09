– Accenture adquire a Nautilus Consulting para aprimorar soluções digitais de saúde

A Accenture, uma empresa global de serviços profissionais, anunciou a aquisição da Nautilus Consulting, uma consultoria líder em saúde digital com sede no Reino Unido. A Nautilus Consulting é conhecida por sua experiência em soluções de Registro Eletrônico de Pacientes (EPR). Os detalhes financeiros do negócio não foram divulgados. Esta aquisição marca um passo importante para a Accenture na expansão das suas capacidades no setor da saúde.

A Nautilus Consulting, com sede em Londres, é especializada em serviços de consultoria estratégica e operacional especificamente adaptados ao setor digital de saúde. A equipa da empresa, composta por especialistas do Serviço Nacional de Saúde (NHS) e do setor privado, dedica-se a melhorar a experiência do paciente e a melhorar os resultados de saúde. Ao integrar a Nautilus Consulting na sua equipa de Estratégia e Consultoria em Saúde, a Accenture pretende fortalecer as suas capacidades de transformação digital, implementação e otimização no Reino Unido e a nível global.

Um dos principais benefícios desta aquisição é a vantagem estratégica que proporciona à Accenture no seu relacionamento com a Oracle Health. A vasta experiência da Nautilus Consulting na aquisição e implementação da plataforma Millennium da Oracle Health aumentará a capacidade da Accenture de oferecer soluções abrangentes de transformação digital em larga escala. Esta integração irá colmatar a lacuna entre os utilizadores clínicos e os fornecedores de soluções de TI, resultando numa melhor experiência do paciente, resultados de saúde e eficiências operacionais.

Ashish Goel, Diretor Geral Sênior da prática da indústria de saúde da Accenture na EMEA, expressou entusiasmo com a aquisição, afirmando que a Nautilus tem o talento certo, capacidades digitais e insights estratégicos para impulsionar mudanças positivas nos serviços de saúde. Goel acredita que a combinação da experiência de ambas as empresas irá acelerar a transformação digital e, em última análise, tornar a Accenture num parceiro líder na transformação da saúde.

Simon Evans, Diretor Geral da Nautilus Consulting, concordou com os sentimentos de Goel, enfatizando o compromisso da Nautilus em maximizar o valor dos investimentos digitais em saúde. Evans acredita que unir forças com a Accenture lhes permitirá ter um impacto ainda maior no ecossistema de saúde, especialmente durante um período de custos crescentes e desafios de recursos.

Esta aquisição demonstra a dedicação da Accenture em melhorar as suas soluções digitais de saúde e o seu compromisso em melhorar o acesso, a experiência e os resultados dos serviços de saúde. Ao aproveitar a experiência da Nautilus Consulting, a Accenture pretende tornar-se um parceiro confiável e líder na transformação da saúde.

