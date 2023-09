A Associação de Operadores de Bureaux De Change da Nigéria apela à autonomia digital

A Associação de Operadores de Agências de Câmbio da Nigéria (ABCON) apelou ao Banco Central da Nigéria (CBN) para conceder autonomia digital às Agências de Câmbio (BDCs) para alcançar a convergência cambial. O presidente da ABCON, Dr. Aminu Gwadabe, divulgou um relatório instando o banco principal a fornecer uma aprovação sem objeções para que os BDCs façam a transição completa para as operações digitais.

Espera-se que a concessão de autonomia digital aos BDC proporcione a convergência das taxas de câmbio, minimize a volatilidade do mercado e estimule o crescimento económico. A ABCON tem um historial de convergência de taxas no passado, incluindo em 2006, 2009 e de 2018 a 2020, antes do início da pandemia de Covid-19.

Gwadabe, permitir a autonomia digital dos operadores facilitaria a descoberta da verdadeira taxa de mercado, permitiria a implementação das políticas harmonizadas de taxas de câmbio do Governo Federal e apoiaria o monitoramento eficaz das transações do BDC para conformidade com os requisitos legais e regulamentares.

A ABCON tem sido proativa na adoção da tecnologia e tem feito investimentos significativos em investigação, desenvolvimento e implementação de diversas soluções digitais em TI desde 2016. Os operadores de BDC dispõem agora de sistemas de monitorização de transações, equipados com escritórios de TI e ligações à Internet. Eles registram suas transações no Amazon Web Service (AWS) online em tempo real e extraem relatórios diários para envio de retorno. Além disso, as operadoras integraram-se às plataformas de verificação do Sistema de Liquidação Interbancária da Nigéria (NIBSS) e do Número de Verificação Bancária (BVN).

Estas reformas digitais não só melhoram a eficiência operacional, mas também contribuem para o desenvolvimento global e a modernização do sector BDC. O pedido de autonomia digital da ABCON alinha-se com as reformas planeadas pela CBN para BDCs, enfatizando a necessidade de conformidade com os avanços tecnológicos.

Fontes:

– Relatório ABCON

– Associação de Operadores de Bureaux De Change da Nigéria