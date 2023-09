Experimente a nostalgia com canecas vintage de ovo de Páscoa

Se você cresceu na Irlanda e comemorou a Páscoa, provavelmente conhece as canecas que acompanhavam seus ovos de chocolate. Essas canecas, muitas vezes acompanhadas de ovos Nestlé ou Cadbury, eram muito superiores às xícaras brancas básicas que agora enchem nossos armários para sua comodidade. Muitos de nós mantemos essas canecas nostálgicas há anos.

Mick, um colecionador de canecas inovadoras de ovos de Páscoa dos anos 90, compartilha desse sentimento. Ele acumulou uma enorme coleção ao longo dos anos, incluindo canecas com Smarties, Jaffa Cakes e barras Mars. Agora, Mick está finalmente pronto para se desfazer de sua coleção e vendê-la em uma Pop Cup Shop localizada no Nick's Coffee em Ranelagh no dia 23 de setembro.

Mick e sua parceira Betzy são vendedores antigos experientes, frequentemente encontrados em mercados de pulgas mensais em Liberties. Desta vez, estarão à venda cerca de 50 canecas, além de uma seleção de peças de roupas cuidadosamente escolhidas de sua coleção. As canecas não são utilizadas e estão em perfeito estado, variando o preço entre 15€ e 30€ por peça. Quer você seja um colecionador ou simplesmente anseie por um toque de nostalgia em seus armários, essas canecas são o achado ideal.

Quando questionado sobre seus sentimentos em relação à venda da coleção, Mick expressou entusiasmo e desejo de encontrar um novo lar para suas amadas canecas. Ele acredita que todo mundo tem uma barra de chocolate favorita, então por que não ter uma caneca combinando? Além disso, Mick não pôde deixar de comentar sobre o declínio na qualidade das canecas de ovos de Páscoa nos últimos anos. Ele relembrou o tamanho e o formato das canecas dos anos 90 e início dos anos 2000, afirmando que as ofertas atuais são abaixo da média.

Na verdade, as canecas da década de 2010 são particularmente decepcionantes. Muitas vezes não têm espaço suficiente para uma xícara cheia de chá, e as falhas de design, como a borda virada, não apenas prejudicam sua estética, mas também representam um risco potencial à saúde ao segurar bebidas quentes. Em comparação, a coleção de Mick é uma prova do artesanato superior do passado.

Se você estiver interessado em adquirir uma dessas canecas vintage de ovo de Páscoa, lembre-se que elas devem ser lavadas à mão para garantir sua longevidade. A Pop Cup Shop no dia 23 de setembro é o lugar ideal se você quiser adicionar um toque de nostalgia à sua coleção. Não perca esta oportunidade de ter um pedaço da história das canecas de ovo de Páscoa.

Fontes:

- Nenhum