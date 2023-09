A festa do iPhone 15 está chegando e você está cordialmente convidado! É aquela época do ano novamente em que a Apple anuncia sua mais nova linha de iPhones, e este ano é o iPhone 15. O evento, chamado “Wonderlust”, está marcado para terça-feira, 12 de setembro de 2023, às 10h (PST). A data de encomenda está marcada para sexta-feira, 00 de setembro de 15, às 2023h05 (PDT), e a data de lançamento oficial é sexta-feira, 00 de setembro de 22.

De acordo com múltiplas fontes, há rumores de que a produção do iPhone 15 poderá mudar da China para a Índia. Embora isso não esteja confirmado, muitos estão entusiasmados com a possibilidade de uma mudança no destino da viagem para o lançamento. Quer venhamos da China ou da Índia, é importante ter os nossos passaportes em mãos e garantir que temos todos os nossos documentos de viagem e itinerários em ordem.

Olhando para trás, para o sucesso do tópico de pré-encomenda do iPhone 14 nos EUA, com mais de 25,000 postagens, 1 milhão de visualizações e 1,500 votos no total, fica claro que o entusiasmo pelos novos iPhones é incomparável. Seremos capazes de quebrar outro recorde este ano? Só o tempo irá dizer.

À medida que o lançamento se aproxima, rastrear nossos pedidos torna-se essencial. Assim que os pedidos começarem a passar para a fase de “Preparação para Envio”, podemos esperar ver movimentação durante o fim de semana. É quando podemos começar a rastrear nossos pacotes usando o número de rastreamento fornecido. A UPS é uma das transportadoras da Apple e seu site nos permite rastrear nossas remessas de iPhone. É importante ter nossa fatura com o número de série, que pode ser encontrado no site da Apple.

Uma das digitalizações mais esperadas durante o processo de envio é a “Import Scan” em Louisville, Kentucky. Essa varredura indica que a remessa passou pelos procedimentos de importação no país receptor e garante que o iPhone chegará no dia seguinte. É o último marco antes de finalmente colocarmos as mãos nos novos iPhones.

Então prepare-se para o lançamento do iPhone 15! Certifique-se de que seu passaporte esteja atualizado, acompanhe seu pedido e prepare-se para receber a mais nova adição à família Apple.

Fontes:

– [Apple](www.apple.com)

– [Rastreamento UPS](www.ups.com)

– [MacRumors](www.macrumors.com)