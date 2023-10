A Sonda Solar Parker continua a desvendar os mistérios do Sol

A Parker Solar Probe completou recentemente a sua 17ª aproximação ao Sol, chegando a 7.26 milhões de quilómetros da fotosfera solar. Durante a sua 13ª aproximação, tornou-se a primeira nave espacial a atravessar uma ejeção de massa coronal (CME), um evento poderoso que lança enormes massas de plasma através do espaço. A missão da sonda, que está prevista para continuar até 2025, visa desvendar os mistérios do Sol e fornecer informações cruciais sobre os fenómenos solares.

A Sonda Solar Parker, muitas vezes referida como o “pequeno motor que continua a funcionar”, fez a sua aproximação em 27 de setembro, deslizando apenas 7.26 milhões de quilómetros acima da camada superficial do Sol, conhecida como fotosfera. Esta conquista impressionante segue o marco anterior de voar através de uma ejeção de massa coronal durante sua 13ª aproximação em 5 de setembro de 2022.

O sucesso da missão é atribuído à resiliência da espaçonave e à sua capacidade de resistir a condições extremas. Apesar de experimentar temperaturas de até 1400 graus Celsius, os principais instrumentos da sonda são protegidos por blindagem, permitindo-lhes operar em um ambiente com temperatura ambiente quase normal.

O principal objetivo da Parker Solar Probe é estudar a coroa solar, a parte superior da atmosfera solar. Os cientistas pretendem compreender o que aquece a coroa e traçar o fluxo de energia dentro dela. Além disso, procuram investigar a aceleração do vento solar à medida que sai do Sol, bem como a estrutura do Sol e os seus campos magnéticos.

As ejeções de massa coronal são de particular interesse para os físicos solares. Estes eventos poderosos podem ter impactos significativos na Terra, desde perturbar sistemas de comunicação até causar apagões de energia. Ao estudar estas tempestades solares, os cientistas esperam obter uma melhor compreensão das forças que as impulsionam e desenvolver capacidades de previsão.

O recente marco alcançado pela Parker Solar Probe, ao passar por uma CME no ponto mais próximo do Sol, forneceu dados valiosos sobre a velocidade e densidade da onda de choque. Embora esta CME em particular não representasse uma ameaça para a Terra, destaca a importância de estudar estes eventos e as suas potenciais consequências.

O projeto Parker Solar Probe é gerenciado e operado pelo Laboratório de Física Aplicada Johns Hopkins em Laurel, Maryland. A nave espacial, construída dentro do cronograma e do orçamento da NASA, continua a abrir caminho para novas descobertas sobre a nossa estrela mais próxima, o Sol.

