Importância do Zeólito na Conversão do Syngas

Os cientistas procuram formas alternativas de produzir combustíveis que não dependam do petróleo devido à crescente procura. Numa revisão recente publicada na revista Carbon Future, uma equipa de investigadores explorou o papel dos zeólitos na conversão de gás sintético (gás de síntese) em combustível. Syngas é uma mistura de monóxido de carbono e gás hidrogênio que pode ser produzida a partir de carvão, gás natural e biomassa. A síntese Fischer-Tropsch (FTS) é um método bem conhecido usado para converter gás de síntese em hidrocarbonetos.

Os pesquisadores examinaram a seletividade do processo FTS usando vários modelos, incluindo o modelo Anderson-Schulz-Flory (ASF). Contudo, a abordagem padrão do STF produz frequentemente produtos limitados que se alinham com o modelo PSA. Para otimizar a distribuição dos produtos, os cientistas recorreram aos zeólitos, minerais de aluminossilicato hidratados com uma estrutura cristalina única.

Descobriu-se que os zeólitos controlam eficazmente as vias de reação além da abordagem tradicional do FTS. Eles têm sido utilizados para aumentar a seletividade da gasolina, do querosene de aviação e do diesel, superando os resultados obtidos com o modelo ASF. Além disso, os catalisadores de zeólita têm tido sucesso na produção de compostos aromáticos.

Os pesquisadores sugerem que estudos adicionais devem se concentrar na consideração de características adicionais do zeólito e na exploração da conexão entre a estrutura e a atividade do catalisador. Eles também destacam a importância da integração de grandes volumes de dados com inteligência artificial para avançar na compreensão dos processos fundamentais envolvidos na conversão do gás de síntese.

A equipe de pesquisa, composta por Liang Wang, Hangjie Li e Feng-Shou Xiao da Universidade de Zhejiang, reconhece o apoio do Programa Nacional Chave de Pesquisa e Desenvolvimento da China e da Fundação Nacional de Ciências Naturais da China.

Em resumo, os zeólitos desempenham um papel crucial na conversão de gás de síntese em combustíveis. Ao desbloquear novos caminhos de reação e proporcionar um melhor controle sobre as distribuições de produtos, os catalisadores zeólitos oferecem oportunidades promissoras para o desenvolvimento de processos de produção de combustível mais eficientes e sustentáveis.

Definições:

– Gás sintético (syngas): Uma combinação de monóxido de carbono e gás hidrogênio que pode ser produzida a partir de carvão, gás natural e biomassa.

– Síntese Fischer-Tropsch (FTS): Método utilizado para converter gás de síntese em hidrocarbonetos.

– Zeólitas: Minerais de aluminossilicato hidratados com uma estrutura cristalina única que podem absorver e expelir fluidos com eficiência.

Fontes:

Li, H., et al. (2023). Importância da zeólita em catalisadores multifuncionais para conversão de gás de síntese. Futuro do Carbono. doi:10.26599/CF.2023.9200003

Crédito da imagem: Carbon Future, Tsinghua University Press