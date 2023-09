Próximo Eclipse Solar no Colorado: tudo o que você precisa saber

À medida que a data do próximo eclipse solar se aproxima, os hotéis, incluindo o de Herrera, estão enfrentando um aumento nas reservas. Ocorrendo em 14 de outubro, este espetáculo será o primeiro eclipse visível nos Estados Unidos desde o eclipse total de 2017. A previsão é que o caminho da anularidade atravesse a região por volta das 10h30 deste sábado, atraindo grande multidão de espectadores ansiosos.

Então, o que exatamente é um eclipse solar anular? Ocorre quando a Lua passa entre a Terra e o Sol enquanto está em seu ponto mais distante da Terra. A última vez que os Estados Unidos testemunharam esse fenômeno foi em 2012. Devido à distância, a Lua aparece como um disco escuro menor que o Sol, criando um hipnotizante efeito de “anel de fogo” no céu, que dura aproximadamente 4 minutos. .

As comunidades a sudoeste de Durango, incluindo Cortez, Dolores e Dove Creek, terão o privilégio de vivenciar a anularidade em toda a sua glória. Esses locais irão desfrutar de uma vista onde a Lua parece estar exatamente no centro do sol.

Para melhorar a experiência, vários eventos de observação estão sendo organizados na área, inclusive no Parque Nacional Mesa Verde. O National Park Service (NPS) e a NASA estão colaborando para oferecer seminários educacionais e áreas de estacionamento designadas para visitantes. O parque sediará eventos de visualização no Museu Chapin Mesa, no Far View Parking Lot e no Morefield Campground Amphitheatre. Existem parques de campismo disponíveis, mas é aconselhável fazer reservas, pois é provável que se esgotem. Os visitantes receberão óculos para eclipse enquanto durarem os estoques, garantindo a visualização segura deste evento celestial.

Notavelmente, o Monumento Four Corners, onde as fronteiras do Colorado, Arizona, Novo México e Utah se encontram, permanecerá fechado das 8h às 1h no dia do eclipse. Este fechamento é uma medida respeitosa para honrar as crenças sagradas da Nação Navajo, que administra o local. O povo Navajo considera os eclipses como eventos sagrados e evita trabalhar ou sair de casa durante tais ocorrências.

Para aqueles em outras partes do Colorado, embora não experimentem o eclipse total, ainda poderão testemunhar um eclipse parcial na manhã de 14 de outubro.

Se você perder o eclipse deste ano, não se preocupe. O próximo eclipse solar total no Colorado está programado para 2048. No entanto, se você estiver ansioso para testemunhar um eclipse total mais cedo, poderá viajar para o leste para ver um em 8 de abril de 2024. Este eclipse passará pelo México, Texas e vários cidades no nordeste dos Estados Unidos, incluindo Austin, Dallas e Indianápolis.

Portanto, marque em sua agenda e prepare-se para testemunhar a beleza inspiradora de um eclipse solar no Colorado. Lembre-se de trazer seus óculos de eclipse para garantir uma visualização segura e estar preparado para tráfego potencial, já que se espera que este evento raro atraia grandes multidões.

