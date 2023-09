Explorando a evolução dos tomates: do selvagem ao maravilhoso

Biólogos da Universidade de Massachusetts Amherst conduziram pesquisas sobre a história evolutiva do tomate, descobrindo os conjuntos de características que levaram ao desenvolvimento de suas características distintas. As descobertas, publicadas em Plants, People, Planet e The American Journal of Botany, esclarecem como as frutas evoluem na natureza e oferecem insights que podem ajudar em futuros esforços de melhoria de culturas.

O estudo concentrou-se nos parentes do tomate moderno, diversas espécies selvagens encontradas ao longo da costa oeste da América do Sul. Estas espécies selvagens diferem muito dos tomates que conhecemos hoje. São pequenos, verdes quando maduros e muitos têm sabor e cheiro desagradáveis.

Para compreender a transformação destes tomates silvestres nas frutas deliciosas e visualmente atraentes que apreciamos, os pesquisadores estudaram síndromes evolutivas, que são conjuntos de características que ocorrem juntas nas frutas. Pesquisadores anteriores não haviam cultivado todas as espécies de tomates selvagens juntas para reunir evidências dessas síndromes.

A equipe coletou sementes de 13 espécies de tomates selvagens e múltiplas variantes dentro de cada espécie. Eles cultivaram essas plantas e examinaram seus frutos em busca de características como cor, formato, teor de açúcar e ácido, além de análise de DNA. Os compostos orgânicos voláteis responsáveis ​​pelo aroma do tomate também foram medidos e classificados.

Os resultados revelaram que características como cheiro, sabor e cor são sindromáticas e há correspondência entre a aparência externa do tomate e seu sabor. Esta pesquisa fornece uma compreensão abrangente de como os tomates selvagens diferem entre si e das variedades cultivadas.

O estudo também se beneficiou dos esforços de coleta de Charles Rick, que coletou sementes de espécies silvestres de tomate durante suas viagens pela América do Sul. Os pesquisadores cultivaram essas sementes coletadas juntamente com as suas próprias e compararam as características das várias espécies.

Esta pesquisa não apenas ilumina a história evolutiva do tomate, mas também tem implicações na criação de variedades de frutas mais nutritivas e atraentes. Ao compreender as características que contribuem para as qualidades desejáveis ​​do tomate, os cientistas podem trabalhar no sentido de desenvolver variedades melhoradas para consumo.