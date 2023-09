Pesquisadores descobrem projeto potencial para neurônios nos animais mais simples

By

Os pesquisadores descobriram evidências de células semelhantes a neurônios em placozoários, um dos tipos mais simples de animais. Os placozoários existem nos mares há centenas de milhões de anos e é possível que tenham servido de modelo para os sistemas nervosos encontrados em animais mais complexos, incluindo os humanos. Essas descobertas foram publicadas na revista Cell.

Os placozoários parecem amebas ao microscópio, mas na verdade são animais. Eles estão mais intimamente relacionados aos cnidários (que incluem anêmonas do mar e corais) e aos bilaterais (vertebrados) na árvore da vida. Embora outras linhagens de animais tenham sistemas nervosos governados por neurônios, acreditava-se que os placozoários eram diferentes e não possuíam neurônios.

Em vez de neurônios, os placozoários usam células peptidérgicas para regular certos comportamentos. Estas células libertam cadeias curtas de aminoácidos que ativam as células circundantes, semelhante à função dos neurónios em organismos mais complexos. Esta semelhança levou os investigadores a investigar mais a fundo, teorizando que estas células poderiam representar o sistema nervoso de um antigo ancestral animal.

A equipe de pesquisa estudou a expressão genética em placozoários e descobriu 14 tipos de células peptidérgicas que são importantes para a construção de neurônios em outros animais. No entanto, eles descobriram que as células peptidérgicas dos placozoários carecem de atividade elétrica e da capacidade de receber mensagens, indicando que não são neurônios verdadeiros.

Ao mapear potenciais interações entre células peptidérgicas e outras células em placozoários, os pesquisadores identificaram uma rede de sinalização complexa e pares específicos de neuropeptídeos e receptores. Isto apoia a hipótese química do cérebro, que sugere que os primeiros sistemas nervosos evoluíram como redes de células ligadas através de sinais químicos em vez de sinais eléctricos.

Comparando células peptidérgicas com neurónios de outros animais, os investigadores descobriram grandes semelhanças na forma como os genes são usados, indicando que os primeiros sistemas nervosos já foram semelhantes aos observados nos placozoários antes de evoluírem para células complexas que enviam sinais eléctricos.

Embora os placozoários possam ser simples em comparação com os humanos, a sua complexidade é maior do que o previsto. Mais pesquisas sobre placozoários e outras linhagens animais fornecerão uma melhor compreensão da evolução dos sistemas nervosos e lançarão luz sobre as funções dos neurônios em nossos cérebros.

Fontes:

– Artigo original: https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(21)00143-1

– Fonte da imagem: Sebastián R. Najle/Centro de Regulação Genômica