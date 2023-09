Aproveitando a visão computacional para desbloquear insights sobre baterias de íons de lítio

Os pesquisadores utilizaram a visão computacional, uma forma de aprendizado de máquina, para obter uma compreensão mais profunda de como funcionam as baterias recarregáveis ​​​​de íons de lítio. Ao examinar meticulosamente os filmes de raios X dos eletrodos da bateria em nível de nanoescala, os cientistas descobriram detalhes físicos e químicos anteriormente ocultos. Esta descoberta tem o potencial de aumentar a eficiência das baterias de iões de lítio, com aplicações mais amplas na compreensão de sistemas complexos, como a divisão celular em embriões.

O estudo, liderado por pesquisadores do Laboratório Nacional de Aceleradores SLAC do Departamento de Energia, da Universidade de Stanford, do MIT e do Toyota Research Institute, concentrou-se em partículas de fosfato de ferro-lítio (LFP). Partículas LFP, revestidas com uma fina camada de carbono para melhorar a condutividade elétrica, são comumente encontradas nos eletrodos positivos das baterias de íon-lítio.

Para observar os processos internos das baterias, a equipe de pesquisa criou células de bateria transparentes com dois eletrodos rodeados por uma solução eletrolítica contendo íons de lítio em movimento livre. Através desta configuração, eles puderam rastrear o movimento dos íons de lítio durante os ciclos de carga e descarga. Este processo, conhecido como intercalação, envolve a entrada e saída de íons das partículas LFP.

O LFP é altamente significativo na indústria de baterias devido ao seu baixo custo, histórico de segurança e utilização de elementos abundantes, tornando-o particularmente relevante no mercado de veículos elétricos.

A colaboração entre pesquisadores começou há oito anos, quando o professor Martin Bazant, do MIT, e William Chueh, de Stanford, combinaram sua experiência em modelagem matemática e microscopia avançada de raios X para estudar partículas de baterias. Posteriormente, eles incorporaram ferramentas de aprendizado de máquina para acelerar os testes de bateria e identificar métodos de carregamento ideais. O estudo atual vai um passo além, aproveitando a visão computacional para analisar filmes de raios X em nanoescala de 2016. Esta técnica permite uma compreensão mais abrangente das reações de inserção de lítio nas partículas LFP.

Ao pixelizar as imagens de raios X, os pesquisadores podem capturar a concentração de íons de lítio em cada ponto da partícula. Isso lhes permite criar filmes que ilustram o fluxo de íons de lítio para dentro e para fora das partículas durante a carga e a descarga.

Analisando as imagens de raios X, os pesquisadores descobriram que o movimento dos íons de lítio dentro do material estava intimamente alinhado com as simulações de computador desenvolvidas anteriormente por Bazant. Eles usaram 180,000 pixels como medidas para treinar um modelo computacional que descreve com precisão a termodinâmica de não equilíbrio e a cinética de reação do material da bateria.

Além disso, o estudo revelou que as variações na taxa de absorção de íons de lítio na superfície da partícula estão correlacionadas com a espessura do revestimento de carbono. Esta descoberta sugere que a otimização da espessura da camada de carbono poderia potencialmente aumentar a eficiência da bateria – um avanço importante no design da bateria.

Os resultados deste estudo oferecem insights sobre a otimização de eletrodos de fosfato de ferro-lítio e demonstram o potencial do aprendizado de máquina e técnicas avançadas de imagem para desvendar os mistérios de materiais e sistemas. Este avanço não apenas abre caminho para avanços na tecnologia de baterias, mas também é uma promessa para o estudo da formação de padrões em outros sistemas químicos e biológicos.

Fonte:

– Comunicado à imprensa do MIT

– Comunicado à imprensa da Universidade de Stanford

– Revista Natureza