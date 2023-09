Novo estudo encontra pesticidas nocivos no pólen de abelha na Irlanda

Um estudo recente conduzido pelo Trinity College Dublin e pela Dublin City University lançou luz sobre o impacto prejudicial dos pesticidas em várias espécies de abelhas na Irlanda. Os investigadores examinaram o pólen das culturas de 12 locais diferentes do país e analisaram os níveis de pesticidas residuais. Eles também coletaram pólen de abelhas e zangões nesses locais.

O estudo revelou que o pólen de abelha teve o maior número de compostos e detecções de pesticidas em comparação com outros tipos de pólen. Particularmente preocupante foi a presença de inseticidas neonicotinóides no pólen das abelhas. Os neonicotinóides são conhecidos por serem prejudiciais às abelhas e outros animais.

O que foi ainda mais preocupante foi que muitos dos pesticidas detectados não tinham sido aplicados recentemente nos campos onde o pólen foi recolhido. Isto sugere que estes produtos químicos persistem no ambiente durante muito tempo ou que os resíduos provêm de plantas noutras áreas dentro da área de alimentação das abelhas.

Elena Zioga, a primeira autora do estudo e doutoranda na Escola de Ciências Naturais da Trinity, expressou sua preocupação com as descobertas. Ela destacou que alguns destes pesticidas tóxicos não eram utilizados nos campos amostrados há pelo menos três anos, o que implica que os produtos químicos persistem nas bordas dos campos ou que as abelhas recolhem pólen contaminado fora dos campos amostrados.

Outra descoberta significativa do estudo foi que diferentes espécies de abelhas foram expostas a diferentes tipos de pesticidas. Descobriu-se que o pólen das abelhas estava principalmente contaminado com fungicidas, enquanto o pólen das abelhas estava contaminado principalmente com inseticidas neonicotinóides.

Zioga enfatizou a importância de considerar múltiplas espécies de abelhas ao avaliar a exposição a pesticidas. Ela afirmou que usar as abelhas como única referência para compreender a exposição aos pesticidas não fornece um quadro completo. Tanto as abelhas como os zangões desempenham papéis cruciais nos serviços de polinização e no apoio a ecossistemas saudáveis.

Este estudo lança luz sobre a preocupante presença de pesticidas nocivos no pólen de abelha na Irlanda. Mais pesquisas são necessárias para compreender as implicações a longo prazo destes resíduos de pesticidas nas populações de abelhas e na biodiversidade em geral.

