A estrutura de madeira mais antiga, datada de meio milhão de anos, descoberta na Zâmbia

Arqueólogos fizeram uma descoberta inovadora no sítio pré-histórico de Kalambo Falls, na Zâmbia. Eles desenterraram a estrutura de madeira mais antiga já encontrada, que remonta a quase meio milhão de anos. A estrutura bem preservada esclarece as capacidades avançadas de nossos ancestrais. A descoberta sugere que eles eram mais avançados tecnologicamente do que se acreditava anteriormente.

A estrutura de madeira foi descoberta em Kalambo Falls, localizada perto da fronteira com a Tanzânia. Estima-se que tenha pelo menos 476,000 anos, anterior à evolução do Homo sapiens. A madeira apresenta marcas de corte indicando que ferramentas de pedra foram usadas para unir dois grandes troncos. Acredita-se que a estrutura tenha servido como plataforma, passarela ou habitação elevada, projetada para manter nossos ancestrais acima da água.

Além da estrutura de madeira, também foi encontrada no local uma coleção de ferramentas de madeira, incluindo uma cunha e uma vara de escavação. Embora já se soubesse que os primeiros humanos usavam madeira nessa época, geralmente era para fins limitados, como acender fogo ou caçar.

O principal autor do estudo, Larry Barham, da Universidade de Liverpool, afirmou que a descoberta da estrutura foi uma “descoberta casual” feita durante uma escavação em 2019. Os registros anteriores da estrutura de madeira mais antiga datavam de aproximadamente 9,000 anos, tornando esta descoberta significativamente mais velho.

Preservar madeiras antigas é um desafio devido à sua tendência a apodrecer e deixar vestígios mínimos para o registro histórico. No entanto, acredita-se que o elevado nível da água nas Cataratas de Kalambo tenha contribuído para a preservação excepcional da estrutura ao longo dos séculos.

Os pesquisadores conseguiram determinar com precisão a idade da estrutura de madeira usando um novo método de datação chamado datação por luminescência. Ao medir a última vez que os minerais foram expostos à luz solar, descobriram que a estrutura tem pelo menos 476,000 mil anos.

Esta descoberta fornece informações valiosas sobre as capacidades e os avanços tecnológicos dos nossos ancestrais. Também indica que os primeiros humanos possuíam imaginação e habilidades necessárias para construir estruturas complexas de madeira muito antes do surgimento do Homo sapiens.

Fontes:

– Revista Natureza