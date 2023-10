As vozes ocultas de Pando: desvendando os mistérios da maior árvore do mundo

By

Pando, também conhecida como “a maior árvore do mundo”, tem surpreendido cientistas e artistas sonoros com sua presença cativante. Abrangendo 40 hectares e consistindo de 47,000 hastes, todas compartilhando o mesmo DNA, Pando é um álamo tremedor colossal que tem prosperado silenciosamente na Terra há cerca de 12,000 anos. Gravações recentes conduzidas pelo artista sonoro Jeff Rice revelaram as vozes ocultas desta maravilha antiga.

Ao instalar um hidrofone numa cavidade na base de um dos ramos de Pando, Rice permitiu ao mundo ouvir as vibrações que percorriam as suas raízes. Inicialmente um projeto de arte, este empreendimento rapidamente transitou para o domínio da ciência, oferecendo imenso potencial para compreender o sistema hidráulico de Pando sem causar danos.

As gravações capturaram uma sinfonia hipnotizante de vibrações que reverberam pelos galhos das árvores e penetram na Terra. Durante tempestades, esses sons são amplificados, criando um estrondo estranho e baixo. Esta descoberta lança luz sobre a interligação do vasto sistema radicular de Pando, desvendando os mistérios desta enigmática maravilha natural.

Estas gravações encantadoras não só têm valor artístico, mas também possuem um imenso significado científico. Eles fornecem informações sobre a saúde do meio ambiente de Pando, o estado da biodiversidade local e atuam como base para medir as mudanças ambientais ao longo do tempo.

No entanto, o futuro de Pando permanece incerto. A árvore está atualmente em declínio e as atividades humanas, como a limpeza de habitats e a erradicação de espécies predadoras que ajudam a controlar as populações de herbívoros, representam uma ameaça a este ser antigo e a todo o ecossistema que ele sustenta.

À medida que cientistas e artistas continuam a explorar os segredos de Pando através do som, torna-se crucial proteger e preservar esta extraordinária maravilha natural enquanto ela ainda prospera. Somente através da compreensão e da conservação podemos garantir que as vozes ocultas de Pando não sejam silenciadas para sempre.

Definições:

– Pando: O maior organismo único conhecido no mundo, consistindo de uma floresta de álamos trêmulos conectados por um único sistema radicular.

– Hidrofone: Microfone projetado para ser usado debaixo d'água ou em contato com a água para captar vibrações sonoras.

– Populus tremuloides: O nome científico do álamo tremedor, uma espécie de álamo tremedor encontrada na América do Norte.

