A mecânica do crescimento muscular: como o exercício molda as fibras musculares

Sabe-se que o exercício regular fortalece e tonifica os músculos, mas os mecanismos exatos por trás desse processo têm sido objeto de interesse dos fisiologistas. Os engenheiros do MIT desenvolveram agora um tapete de treino exclusivo para células que permite aos cientistas estudar os efeitos puramente mecânicos do exercício em um nível microscópico. O tapete, feito de hidrogel incorporado com micropartículas magnéticas, imita as forças que os músculos experimentam durante o exercício quando ativado por um ímã externo. As células musculares cultivadas no tapete foram “exercitadas” pelas vibrações induzidas pelo movimento do ímã.

Os resultados preliminares do experimento mostram que o exercício mecânico regular ajuda as fibras musculares a crescerem em uma direção mais alinhada, permitindo que se contraiam em sincronia. Esta descoberta sugere que a estimulação mecânica pode orientar o crescimento muscular após uma lesão ou potencialmente retardar os efeitos do envelhecimento. Os pesquisadores planejam usar o dispositivo para modelar camadas de músculos fortes e funcionais, que poderiam ter aplicações em robótica leve e reparo de tecidos.

A equipe do MIT espera que esta nova plataforma possa fornecer informações sobre como as forças mecânicas afetam a função muscular e ajudar no desenvolvimento de terapias para lesões musculares e doenças neurodegenerativas. Ao dissociar os elementos químicos e mecânicos do exercício, eles conseguiram concentrar-se apenas nas forças mecânicas que impulsionam a resposta muscular.

O tapete embutido com ímã provou ser uma forma segura e não destrutiva de gerar forças mecânicas nas células musculares. As células que foram regularmente expostas ao movimento mecânico cresceram mais em comparação com as células que não foram exercidas. Isso demonstra como o exercício pode moldar o crescimento e o alinhamento das fibras musculares. A compreensão desses mecanismos pode levar a avanços na regeneração de tecidos e ao desenvolvimento de sistemas robóticos adaptáveis.

Definições:

– Hidrogel: Um material macio, semelhante a gelatina, usado neste estudo como tapete de treino para células.

– Forças mecânicas: Forças físicas aplicadas às células musculares durante o exercício.

– Regeneração de tecidos: O processo de restauração de tecidos lesionados ou danificados no corpo.

Fontes:

– “Engenheiros do MIT projetam tapete de treino para células” – MIT News

– “Exercício e células musculares” – MIT Youtube