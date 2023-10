Jovem astrônomo abraça a magia do eclipse solar

Scott Young, um jovem astrônomo apaixonado, lembra-se vividamente de seu primeiro eclipse solar. Ele testemunhou a visão extraordinária de um buraco negro com chamas azuis, rodeado por uma luz misteriosa que revelava estrelas durante o dia. Esta experiência inspiradora mudou sua vida para sempre, quando ele tomou a decisão de seguir a carreira de astrônomo.

Young, que atualmente trabalha como astrônomo planetário no Museu de Manitoba, reuniu-se recentemente com outros entusiastas da ciência no Parque Assiniboine para testemunhar o eclipse solar anular. Apesar das condições nubladas, que tornavam a visibilidade difícil, eles estavam ansiosos para vislumbrar este evento astrológico. Aqueles que tiveram a sorte de encontrar uma lacuna nas nuvens testemunharam aproximadamente 50% do sol sendo coberto pela lua.

O último eclipse solar total ocorreu em 2017, visível na sua totalidade nos Estados Unidos e parcialmente no Canadá. O próximo eclipse solar está previsto para 8 de abril e será melhor observado no leste do Canadá e no meio-oeste dos EUA.

O colega astrônomo Dennis Lyons juntou-se a Young no parque, armado com um telescópio e respostas para mentes curiosas. Ele esperava despertar o interesse dos jovens observadores de estrelas e incentivá-los a se envolverem ativamente nas ciências. Lyons enfatizou o entusiasmo de compartilhar esta experiência com outras pessoas e o potencial para despertar a paixão pela ciência. Simplesmente olhando para cima e questionando os mistérios do universo, os indivíduos podem abraçar as maravilhas da observação das estrelas.

Embora o eclipse anular tenha sido apenas parcialmente visível nas pradarias devido às condições de nebulosidade, a dedicação destes entusiastas da astronomia demonstra o seu entusiasmo inabalável em descobrir os segredos do universo.

