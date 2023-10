O papel do vento no derretimento dos mantos de gelo da Groenlândia e da Antártica

Na batalha contra as alterações climáticas, o impacto da subida do nível do mar nas cidades costeiras é inevitável. Com o poder de afogar cidades como Mumbai e Nova Iorque, compreender as fontes de água é crucial.

As camadas de gelo da Groenlândia e da Antártica, além das montanhas cobertas de geleiras, contêm água congelada suficiente para elevar o nível do mar em 210 metros. Infelizmente, estas regiões são as mais gravemente afectadas pelo aquecimento global.

Embora a temperatura do ar tenha aumentado significativamente na Gronelândia, ultrapassando os 3.8°C desde a década de 1990, o vento também contribui para o derretimento acelerado da camada de gelo. Um novo estudo revela que os ventos Foehn e Katabatic, que sopram ar quente colina abaixo sobre os glaciares, têm um grande impacto no derretimento do manto de gelo na Gronelândia e na Antártida.

Nas últimas duas décadas, a influência destes ventos nas camadas de gelo da Gronelândia aumentou aproximadamente 10%. No entanto, o seu efeito na camada de gelo da Antártida diminuiu 32%. Esta diferença deve-se principalmente às diferentes formas como o aquecimento global está a afectar os hemisférios norte e sul. A Gronelândia tornou-se tão quente que o vento já não é necessário, uma vez que a luz solar por si só tem um efeito de derretimento substancial na região.

A Oscilação do Atlântico Norte, um fenómeno climático significativo que controla a força e a direção dos ventos e tempestades ocidentais, também desempenhou um papel nesta disparidade. A mudança para uma fase positiva trouxe mais ar quente sobre a Gronelândia e outras regiões do Árctico, intensificando o processo de derretimento.

Por outro lado, o derretimento total da superfície na Antártida diminuiu aproximadamente 15% desde 2000. Isto pode ser atribuído a uma redução de 32% nos ventos descendentes na península e a uma melhoria na camada de ozono da região, que absorve o calor do Sol. e protege a superfície de mais derretimento.

Embora a redução do degelo provocado pelo vento na Antártida possa parecer um desenvolvimento positivo, a tendência de derretimento ainda apresenta riscos. A Antártica já sofreu o colapso de duas plataformas de gelo vulneráveis ​​e, se esta tendência continuar, poderá perturbar os padrões globais de circulação da água oceânica, levando a consequências graves para o clima da Terra.

Tanto a Gronelândia como a Antártida contribuem significativamente para o aumento do nível do mar, e monitorizar e modelar de perto o derretimento do gelo é crucial. Compreender a relação entre o vento e o gelo no contexto das alterações climáticas é essencial para prever a futura subida do nível do mar e o seu impacto no planeta.

Fonte: Cartas de Pesquisa Geofísica