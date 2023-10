Moonlight: revolucionando a exploração lunar por meio da conectividade de rede

A segunda onda de exploração lunar está no horizonte, com o programa Artemis liderando o ataque. Embora os pioneiros das missões Apollo dependessem apenas do reconhecimento fotográfico e das suas próprias capacidades para aterragens lunares bem-sucedidas, o futuro da exploração lunar deverá ser muito diferente. Com o objetivo de tornar sustentável a exploração da Lua, estão a ser desenvolvidas novas tecnologias e redes para revolucionar as missões lunares.

Um aspecto fundamental desses avanços é a necessidade de “marcar o terreno”, como diz a NASA. Com 400 missões lunares previstas para os próximos anos, é crucial estabelecer sistemas que permitam navegação e comunicação precisas. Para responder a esta necessidade, a NASA está a trabalhar no LunaNet, um projeto que visa criar interoperabilidade entre futuras redes lunares através de padrões e protocolos acordados.

Em maio de 2021, a Agência Espacial Europeia (ESA) anunciou um estudo de viabilidade para MoonLight, uma rede proposta que fornecerá serviços de navegação e abrirá caminho para uma Internet na Lua. Dois consórcios, liderados respectivamente pela SSTL e Telespazio, foram nomeados para desenvolver esta rede inovadora. MoonLight recebeu um financiamento inicial de 153 milhões de euros da Reunião do Conselho Ministerial da ESA, esperando-se mais financiamento no futuro.

Os benefícios de uma rede de satélites lunares dedicados à navegação e comunicação são significativos. Permitirá que missões tripuladas e robóticas pousem em qualquer lugar da Lua, proporcionando maior flexibilidade e eficiência na exploração. A constelação MoonLight também abordará as limitações no volume de carga útil, capacidades de transferência de dados e dificuldades de comunicação enfrentadas pelas missões atuais. Além disso, a utilização de um serviço conjunto de telecomunicações e navegação pode levar a reduções de custos, libertando espaço para instrumentos científicos ou carga.

A futura rede do MoonLight provavelmente consistirá de três a quatro satélites de uma tonelada estrategicamente posicionados ao redor da Lua. O objetivo é prestar serviços a todas as missões privadas e institucionais, com um plano de assinatura para garantir a viabilidade económica. Para testar o sistema, a ESA planeia lançar o satélite de demonstração Lunar Pathfinder em 2025. Este satélite mostrará as suas capacidades em navegação e comunicação lunar.

Embora estes avanços sejam promissores, a China já fez progressos nas telecomunicações lunares. Em 2018, a Administração Espacial Nacional da China implantou o satélite Queqiao-1, que serve como retransmissor lunar para fins de comunicação.

À medida que a Lua se torna um centro de exploração e de potenciais serviços comerciais, o estabelecimento de uma conectividade de rede robusta será fundamental. O Moonlight e iniciativas semelhantes estão prestes a revolucionar as missões lunares e preparar o caminho para um futuro onde a exploração não conhece limites.

Perguntas frequentes

1. Qual é o propósito do Moonlight?

Moonlight visa fornecer serviços de navegação e comunicação para missões lunares, permitindo-lhes pousar em qualquer lugar da Lua.

2. Como o Moonlight beneficiará as missões futuras?

Moonlight abordará as limitações no volume de carga útil, capacidades de transferência de dados e dificuldades de comunicação enfrentadas pelas missões atuais. Também permitirá que nações e empresas espaciais com orçamentos limitados explorem a Lua de forma mais eficaz.

3. Quem lidera o projeto Moonlight?

O projeto Moonlight é liderado por dois consórcios: um liderado pela SSTL, que inclui empresas como SES, Airbus e Kongsberg Satellite Services, e outro liderado pela Telespazio, que inclui empresas como Thales Alenia Space e Inmarsat.

4. Quando será lançado o satélite de demonstração Lunar Pathfinder?

A ESA planeia lançar o satélite de demonstração Lunar Pathfinder, desenvolvido pela SSTL, em 2025. Este satélite mostrará as futuras capacidades de navegação e comunicação lunar.