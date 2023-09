Uma enorme erupção solar desencadeia uma tempestade magnética na Terra

Uma recente erupção massiva do Sol teve um impacto significativo na Terra, resultando em uma tempestade geomagnética. Este evento fez com que a velocidade do vento solar em torno do nosso planeta atingisse velocidades superiores a 1,980,000 quilómetros por hora, acompanhada por um aumento de três vezes na densidade do plasma.

A causa desta tempestade geomagnética foi uma Ejeção de Massa Coronal (CME), que chegou aproximadamente 12 horas antes do esperado após irromper do Sol. Uma CME é uma explosão de plasma e magnetismo que se origina na camada externa do Sol, conhecida como coroa. Estas erupções podem expelir milhares de milhões de toneladas de material enquanto transportam um campo magnético que ultrapassa a influência magnética regular do Sol sobre os planetas.

Inicialmente, o lançamento da CME não resultou imediatamente numa tempestade magnética significativa na Terra. No entanto, à medida que o nosso planeta continuava a atravessar os efeitos magnéticos persistentes da CME, surgiu uma tempestade magnética moderada de classe G1. Esta tempestade poderia potencialmente impactar o campo magnético da Terra e perturbar as condições climáticas espaciais.

É crucial notar que as CME, especialmente quando excepcionalmente potentes, têm o potencial de perturbar a infra-estrutura tecnológica da Terra. Sistemas como redes de energia, centros de dados, redes de telecomunicações, transportes, satélites e redes de TI podem ser afetados por esta perturbação. A recente CME já induziu oscilações no campo magnético externo da Terra, significando a sua influência perturbadora no ambiente do nosso planeta.

Apesar dos potenciais riscos e perturbações associados a estas explosões solares, elas também podem criar auroras fascinantes nas regiões polares da Terra. Estas belas exibições de luz são o resultado de íons eletricamente carregados na atmosfera da Terra colidindo com átomos de oxigênio e nitrogênio nas regiões polares.

Embora os cientistas apreciem a beleza destes fenómenos naturais, o seu foco principal é a compreensão dos danos potenciais que as explosões solares e as CMEs podem causar aos sistemas tecnológicos da Terra. Os investigadores estão a estudar diligentemente estes eventos para obter uma melhor compreensão dos seus impactos e desenvolver estratégias para salvaguardar infraestruturas críticas.

Definições:

– Tempestade geomagnética: Uma perturbação na magnetosfera da Terra causada por um choque do vento solar. Pode impactar sistemas tecnológicos e condições climáticas espaciais.

– Velocidade do vento solar: A velocidade com que o vento solar, um fluxo de partículas carregadas emitidas pelo Sol, viaja.

– Densidade plasmática: A concentração de partículas eletricamente carregadas, também conhecidas como plasma, em um determinado espaço.

– Ejeção de Massa Coronal (CME): Uma poderosa explosão de plasma e magnetismo que irrompe da camada externa do Sol, a coroa.

– Aurora: Uma exibição de luz natural no céu da Terra, vista predominantemente nas regiões polares, causada por interações entre o vento solar e a atmosfera terrestre.

