O último espetáculo celestial do ano: um eclipse lunar penumbral parcial

Um evento celestial hipnotizante está programado para cativar os observadores do céu em todo o mundo neste sábado. Marca a última oportunidade deste ano de testemunhar um eclipse lunar, um evento que nunca deixa de encantar aqueles que são atraídos pela vastidão do céu noturno.

O espetáculo celestial de amanhã será um eclipse lunar penumbral parcial, ocorrendo pela segunda e última vez em 2023, apenas duas semanas após o eclipse solar anterior, em 14 de outubro. Esta exibição de tirar o fôlego será visível em várias regiões, incluindo Europa, Ásia, Austrália, África, América do Norte e até mesmo nos confins da Antártica.

O Departamento Meteorológico do Paquistão (PMD) afirmou que o eclipse lunar também será observado no Paquistão. O eclipse está programado para começar no final da noite de sábado às 11h02, horário local, atingir seu pico às 01h14 e terminar às 03h26 do dia 29 de outubro (domingo).

um eclipse lunar ocorre quando a Terra se encontra entre o Sol e a Lua, lançando uma sombra que envolve a superfície da Lua. Este fenômeno astronômico só é possível durante a lua cheia, tornando-o um alvo intrigante para os observadores do céu ansiosos por explorar os mistérios do cosmos.

Existem três tipos distintos de eclipses lunares, determinados pelo alinhamento do Sol, da Terra e da Lua no momento do evento. A eclipse lunar total ocorre quando a sombra da Terra cobre toda a superfície lunar. Em um eclipse lunar parcial, apenas uma secção da Lua está imersa na sombra da Terra, resultando numa impressionante “mordida” retirada do terreno lunar. Finalmente, um eclipse lunar penumbral lança a tênue borda externa da sombra da Terra na superfície da lua.

À medida que o ano chega ao fim, reserve um momento para olhar para cima e testemunhar as maravilhas do cosmos. O eclipse lunar penumbral parcial promete ser uma visão deslumbrante, lembrando-nos da beleza sem limites que nos rodeia, mesmo nas horas mais escuras da noite.

FAQ:

P: Quando ocorrerá o eclipse lunar penumbral parcial?

R: O eclipse está programado para sábado, começando às 11h02 (horário local) e terminando no dia 29 de outubro às 03h26.

P: Onde o eclipse será visível?

R: O eclipse lunar penumbral parcial pode ser observado em várias regiões, incluindo Europa, Ásia, Austrália, África, América do Norte e Antártica.

P: Como acontece um eclipse lunar?

R: Um eclipse lunar ocorre quando a Terra passa entre o Sol e a Lua, lançando uma sombra na superfície da Lua.

P: Quais são os diferentes tipos de eclipses lunares?

R: Existem três tipos: eclipses lunares totais, eclipses lunares parciais e eclipses lunares penumbrais, cada um diferenciado pela extensão da sombra da Terra na superfície da lua.